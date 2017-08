Un ancien James Bond à Québec

James Bond va passer le week-end du 14 au 16 septembre à Québec. L’acteur George Lazenby, le seul qui n’a incarné qu’une fois au grand écran le célèbre agent 007, sera l’un des invités de prestige du Festival de cinéma de la Ville de Québec.

Voilà une prise intéressante pour le FCVQ, d’autant plus que l’histoire de ce Lazenby, mise en scène dans le documentaire Becoming Bond, est plus que savoureuse. « C’est un électron libre », lance le directeur de la programmation du FCVQ, Olivier Bilodeau, à propos de celui qui a refusé un contrat qui lui aurait rapporté un million de dollars pour tourner dans sept James Bond, au tournant des années 1970.

Photos courtoisie

Né en Australie, Lazenby vendait des voitures usagées et tournait des commerciaux à Londres quand un producteur de la franchise, qui cherchait alors un remplaçant à Sean Connery, l’a remarqué. George Lazenby a décroché le rôle de Bond pour le film Au service secret de Sa Majesté. Paru en 1969, cet épisode de 007 est considéré par plusieurs experts en cinéma et cinéastes de renom comme la meilleure aventure de James Bond.

Photos courtoisie

Il tenait à sa barbe

Ç’aurait pu être le point de départ d’une longue association entre Lazenby et James Bond. Sauf que l’acteur australien, un esprit particulièrement libéral, refusait de se plier aux exigences des producteurs.

« Après le tournage, relate Olivier Bilodeau, il a décidé de se laisser pousser une barbe, ce qui a incité les producteurs à annuler une tournée de promotion aux États-Unis. Il voulait garder son identité. Lazenby a alors décidé de se payer sa propre tournée de promotion. » À Québec, les fans de l’agent secret seront servis puisque Lazenby, qui fêtera ses 78 ans la semaine prochaine, prendra la parole avant la projection en plein air d’Au service secret de Sa Majesté, le 15 septembre, avant de se prêter au jeu des questions et réponses après la présentation de Becoming Bond, le lendemain.

Après son expérience dans James Bond, George Lazenby a surtout obtenu de petits rôles. Il a tourné plusieurs films à Hong Kong, dont certains avec Bruce Lee. À la télé, on a pu le voir dans plusieurs épisodes de la franchise de films érotiques de série B, Emmanuelle.