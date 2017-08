C’est un concepteur visuel québécois, Claude Paré, qui a créé les décors du film d’horreur hollywoodien Ça, la très attendue nouvelle adaptation du célèbre roman de l’auteur Stephen King.

Tourné l’an passé à Toronto, ce dernier film tiré de l’univers de Stephen King prendra l’affiche la semaine prochaine. Les producteurs du film ont confié la création des décors à Claude Paré, un concepteur visuel québécois reconnu pour son travail sur plusieurs grosses productions hollywoodiennes, dont L’aviateur, La montée de la planète des singes et Une nuit au musée 1 et 2.

« C’est ma première incursion dans le cinéma d’horreur et je dois dire que je suis étonné de voir à quel point le film est attendu par les fans du genre et de l’œuvre de Stephen King, admet Claude Paré en entrevue au Journal.

« La bande-annonce du film a été visionnée plus de 197 millions de fois en 24 heures le jour où elle a été mise en ligne. C’est un record. Le studio Warner a fait construire une réplique de notre maison hantée du film sur Hollywood Boulevard pour faire la promotion du film. C’est impressionnant. »

Pour le tournage de Ça (It, en anglais), Claude Paré a dû concevoir plusieurs décors importants, dont la maison hantée où se déroule une grande partie de l’action.

La maison à toronto

« C’était, bien sûr, un des grands défis de cette production, admet Claude Paré. On voulait que la maison hantée du film soit forte visuellement et qu’elle soit dans la lignée des décors des grands films du genre comme la maison de Psycho ou l’hôtel de The Shining. On a donc abordé la maison comme un personnage du film. »

L’extérieur de la maison a entièrement été construit à Oshawa, en banlieue de Toronto. Les scènes se déroulant à l’intérieur de la maison ont été tournées dans un ancien hospice.

« Les fans surveillaient tellement la production de près qu’on trouve plein de vidéos amateurs sur internet sur la maison à Oshawa », raconte le concepteur visuel qui travaille actuellement sur les décors de X-Men : Dark Phoenix, à Montréal.

Claude Paré fera le voyage à Los Angeles lundi pour assister à la première de Ça, au prestigieux Chinese Theatre de Hollywood. Il se sentira certainement en terrain connu, car il a déjà conçu une reproduction de ce célèbre cinéma de Hollywood Boulevard pour le tournage du film L’aviateur de Martin Scorsese.

« Je suis déjà allé au Chinese Theatre il y a quelques années pour la première de La montée de la planète des singes et j’avais eu une impression de déjà-vu en voyant l’édifice, raconte-t-il en riant. J’ai pu constater qu’on avait fait une belle job avec notre reproduction. »