Une aventure au FX-Lemieux

RÉSERVE DES LAURENTIDES | Déjà reconnu pour la qualité de l’expérience de pêche que l’on peut y vivre, le secteur FX-Lemieux de la réserve faunique des Laurentides a ajouté une corde à son arc. Vous pouvez maintenant découvrir une pêche aventure sur la rivière Métabetchouan.

« Ce que nous avons voulu, c’est varier l’offre de pêche et aussi permettre aux pêcheurs plus aventuriers de vivre une expérience toute spéciale, sur un site exceptionnel, d’expliquer le directeur de la réserve Sylvain Boucher. C’est une possibilité unique dans la réserve de pouvoir naviguer sur cette rivière, en territoire inaccessible autrement. »

Effectivement, pour l’avoir vécu, c’est une aventure assez spéciale. Il y a plusieurs années que je parcours le territoire de la réserve. Je n’avais jamais vécu une partie de pêche de cette façon. À partir des chalets du secteur, vous roulez environ 20 minutes pour arriver au sommet du sentier qui vous mène vers la rivière. Vous devez descendre dans le canyon pour finalement vous retrouver au bord de la Métabetchouan où vous attendent les embarcations. C’est là que l’aventure débute.

SEULS AU MONDE

Vous avez vraiment l’impression d’être seuls au monde. En naviguant sur la rivière, vous découvrez un paysage unique, où la présence de la faune se fait sentir. Les fosses et les petits rapides se succèdent, vous offrant plusieurs opportunités de capturer de belles truites qui vendent chèrement leur peau. Les méandres de la rivière vous permettent de vous rendre jusqu’au lac de la Place, où se trouvent des vieux camps des années 40, vestiges de l’époque de la drave. Dans le lac, vous pouvez capturer des truites de toutes les tailles.

En ce qui a trait aux techniques de pêche, nous avons utilisé la mouche avec une muddler minnow ou une delta noire à gros cul, ce qui a permis de déjouer plusieurs truites. À la cuillère, la plus productive a été la Lake Clear de couleur bleu et argent. Les truites l’attaquaient férocement. À tous moments, il y avait une truite sur la ligne. Le poids des captures a dépassé la livre dans certains cas.

PLUS DE LACS DISPONIBLES

Dans le plan de pêche du FX-Lemieux, il y a maintenant six lacs de plus. Ces nouveaux lacs offrent la possibilité de capturer des truites qui peuvent atteindre des poids respectables allant de la ½ livre jusqu’à plus d’une livre. Dans le secteur, ce sont plus de 40 lacs qui sont accessibles sur ce territoire, qui compte cinq chalets offrant une capacité maximale d’accueil de 20 pêcheurs. Il est accessible à partir du secteur Launière, à 50 kilomètres environ de la route 175.

Comme bien d’autres secteurs de la réserve, le FX-Lemieux offre deux saisons si on peut le dire ainsi. Il y a la haute et la basse saison. Dans ce dernier cas, il y a une baisse dans les prix mais la qualité de pêche demeure la même.

Pour tout savoir sur les disponibilités et les coûts, vous pouvez rejoindre Fabien Laberge, au bureau de la réserve au (418) 528-6868, poste 239. En saison, il y a un service téléphonique sur le site de pêche.

Déjà reconnu pour sa qualité de pêche, avec ces additions ce secteur pourrait devenir une des destinations de choix pour les amateurs de pêche qui fréquentent la réserve.

Concours de panaches

Le 25 novembre prochain aura lieu une soirée pour le concours de panaches organisé par Daniel Parent de Sainte-Brigitte-de-Laval, un grand chasseur d’orignal. Le tout se déroulera au Club de golf Alpin, du 20 rue des Monardes. Les places étant limitées, vous devez vous inscrire au plus tard le 10 septembre prochain. Le coût a été fixé à 30 $ par chasseur. En plus des prix aux gagnants, il y aura le tirage de nombreux prix de présence. Pour en savoir plus, vous pouvez rejoindre l’organisateur au (418) 932-6679.

Souper-bénéfice héritage faune

La 18e édition du souper-bénéfice de la Fondation Héritage faune, fondation officielle de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, aura lieu le 17 novembre prochain, sous la présidence d’honneur de monsieur Serge Larivière. Biologiste de formation, trappeur passionné et communicateur, ce dernier occupe présentement le poste de directeur général de l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris. Tous les profits de la soirée seront réinvestis dans des activités dédiées à la relève dans le milieu de la chasse et de la pêche. L’événement se déroulera à l’Hôtel Plaza, situé sur le boulevard Laurier. Pour en savoir plus ou réserver vos places : madame Line Guillemette au 1-888-523-2863.

L’ours noir

Grâce aux mesures mises de l’avant depuis quelques années, la population d’ours noirs a augmenté de façon significative au Québec. Elle a littéralement explosé dans certaines régions, ce qui a pour effet que de plus en plus d’ours se rapprochent des habitations. Afin d’aider à diminuer cette présence dangereuse dans certains cas, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs serait sur le point d’annoncer une nouvelle mesure. Dans certaines régions, le quota printanier passerait d’un à deux ours par chasseur, une façon de faire qui ne fait pas l’unanimité parmi les organismes de la faune, notamment pour la Fédération des pourvoiries du Québec. Ses dirigeants s’interrogent sur la faisabilité de cette augmentation en termes de travail pour les guides.