Une histoire touchante

Le tournoi annuel de tir au pigeon d’argile NAPA Pièces d’auto du Club de Chasse, Pêche et Tir de Farnham se déroulera cette année, le dimanche 10 septembre, au champ de tir situé au 440 Chemin Rive-Sud à Farnham. Vous pourrez vous inscrire sur place de 9 à 12 heures. Il y aura cinq classes, soit A, B, C, femmes et juniors. Il n’en coûtera que 40 $ pour les membres et 45 $ pour les non-membres. Les cartouches de calibre 12 et les pigeons seront inclus dans les coûts de participation. Vous pourrez aussi tenter votre chance dans deux classes facultatives à 20 $ chacune pour les membres et 25 $ pour les non-membres (cartouches et pigeons inclus), soit le double ou le Skeet. Il y aura plus de 1200 $ en prix de présence et des trophées. On téléphone à Denis Fontaine au 450 293-5029 pour obtenir de plus amples renseignements.