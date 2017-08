Victoria Azarenka ne participera pas à la Coupe Banque Nationale

Incapable de régler sa situation familiale, l’ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka ne foulera finalement pas le terrain du PEPS à l’occasion de la Coupe Banque Nationale qui se tiendra du 9 au 17 septembre.

Les organisateurs du tournoi de la WTA ont été avertis par l’entourage de la Biélorusse qu’il lui sera impossible de séjourner à Québec puisqu’elle est toujours impliquée dans une bataille juridique pour la garde de son fils à la suite de la rupture avec le père de ce dernier.



«Je suis le genre de personne qui va tout faire pour que ça marche, mais tant que ce n’est pas officiel, je ne me fais pas de fausses joies. Elle n’a pas réussi à trouver un moyen pour qu’elle voyage avec son enfant. Ça aurait été un très beau bonus, mais il reste qu’on a un beau tableau», a réagi le directeur du tournoi, Jacques Hérisset.



La joueuse de 28 ans, qui s’est hissée au sommet du classement mondial en 2012, avait manifesté son intérêt à prendre part au rendez-vous québécois par le biais de son agent, la semaine passée. Elle attendait de voir si sa situation pouvait se régulariser avant d’intégrer le tableau principal pour le 25e anniversaire de l’événement. Ce litige familial l’a d’ailleurs forcée à se retirer des Internationaux des États-Unis, plus tôt ce mois-ci.



Un laissez-passer disponible



Le laissez-passer réservé aux joueuses du top 20 (à la fin de l’année dernière) est donc toujours disponible. Sans en faire une obsession, Hérisset aimerait frapper un grand coup d’ici le tirage au sort du samedi 9 septembre.

«On abandonne jamais et on peut décerner ce laissez-passer jusqu’à cinq minutes avant le tirage. Les joueuses savent qu’on existe. C’est business as usual et la porte est ouverte de notre côté», a expliqué l’homme de tennis qui sera à New York, jeudi et vendredi, pour le dernier Grand Chelem de la saison présentement en cours en compagnie d’Eugène Lapierre, vice-président à Tennis Canada.



Rappelons que la Québécoise Eugenie Bouchard, actuellement classée 76e au monde, figure parmi les têtes d’affiche du tournoi.