15 choses à faire durant le long week-end

Que vous préfériez sortir ou ne pas quitter le confort de votre demeure, ce ne sont pas les choses à faire qui vont manquer, en cette longue fin de semaine de la fête du Travail. Concerts, expositions, rendez-vous télévisés, fêtes familiales, rattrapage littéraire... Voici nos suggestions.

KM3

Photo courtoisie CINDY BOYCE

Dévoilé il y a à peine deux jours, le parcours d’art public KM3 est composé d’une vingtaine d’œuvres tantôt interactives, ­tantôt contemplatives, conçues (pour la ­plupart) spécialement pour Montréal. Plus de détails au km3.quartierdesspectacles.com.

► Jusqu’au 15 octobre, dans le Quartier des ­spectacles. Gratuit

Fête de la famille

Photo courtoisie

Ce rendez-vous en plein air ­permettra aux plus jeunes d’assister à des ­prestations d’artistes qu’ils connaissent bien comme Ari Cui Cui et Annie Brocoli. Les personnages de l’émission Salmigondis, ainsi que Théo, seront aussi de la fête.

► Dimanche, de 10 h à 18 h, au Centre de la nature, à Laval. Gratuit

La grande tournée

Photo courtoisie

La grande tournée, événement mis en piste par le Cirque Éloize, se posera dans le quartier Saint-Léonard, au cours des prochains jours. Jeux, animations, ­performances musicales et ­circassiennes, notamment, sont au programme.

► Jusqu’à dimanche, au parc Wilfrid-Bastien, à Saint-Léonard. Gratuit

La Grande roue de Montréal

Photo Ben Pelosse

Après plusieurs reports, la Grande roue de ­Montréal ouvre ­finalement ses portes cet après-midi. La structure de 60 mètres devait initialement commencer à tourner en juin. À partir de 20 $.

► Au Vieux-Port de Montréal, bassin ­Bonsecours, Métro Champ-de-Mars

Électro Parade Montréal

Photo courtoisie THOMAS RABSCH

Première parade de DJ au Canada, l’événement promet de faire danser les amateurs de musique électro du mont Royal jusqu’à la place des Festivals, où se concluront les festivités tard en soirée. Mistress Barbara et Paul Kalkbrenner seront de la partie.

► Samedi, à compter de 14 h au pied du mont Royal, sur l’avenue du Parc. Gratuit

Fils de ville

Photo Marie-Noële Pilon

Danse, musique et technologie s’unissent pour créer Fils de ville, un spectacle multidisciplinaire interactif. Les spectateurs y contrôlent leur parcours sensoriel à l’aide d’une application alors qu’ils évoluent dans un parcours composé de 40 artistes.

► Samedi, 13 h et 15 h sur l’esplanade de la Place des Arts. Gratuit

Lady Gaga

Photo WENN

Pour ceux dont le budget le permet, la sensation pop Lady Gaga viendra faire vibrer la métropole au son de son plus récent album, Joanne. Au programme, des hits tels que Millions Reasons et The Cure, mais également Born This Way et Bad Romance.

► Lundi au Centre Bell. À partir de 58 $

YUL Eat

Photo courtoisie

Foodies et ­mélomanes se donneront rendez-vous dans le Vieux-Port de Montréal ce week-end pour trois jours de découvertes culinaires et musicales. La formation Alaclair Ensemble clôturera les festivités de dimanche en montant sur la scène Creemore Springs à 22 h 15.

► Dimanche au Quai de l’horloge. 5 $

L’usine de films amateurs de Michel Gondry

Cette activité invite les cinéastes amateurs à venir tourner leur propre film dans une ancienne usine qui accueillera 15 décors de cinéma. ­Présenté en première canadienne, ce projet se veut ­l’occasion idéale de se familiariser avec les coulisses du septième art.

► Jusqu’au 15 octobre (du mardi au dimanche), au Complexe Dompark, dans le quartier Sud-Ouest, à Montréal. Inscriptions requises pour les ­tournages. Gratuit

Et au pire on se mariera

Photo Courtoisie Kfilms Amérique

Dame Nature se montre capricieuse ? Pourquoi ne pas en ­profiter pour lire (ou relire) Et au pire on se mariera de Sophie ­Bienvenu, ou It (Ça) de Stephen King en attendant la sortie imminente des films ?

► Et au pire on se mariera sera en salle le 15 septembre et Ça le 8 septembre.

Musée Grévin

Photo Tzara Maud

Pas besoin d’aller jusqu’à Hollywood pour croiser les plus grandes stars. Un seul après-midi au musée Grévin vous permettra de prendre autant de selfies que vous le désirez en compagnie de Céline Dion, Angelina Jolie et autres Justin Bieber.

► Musée Grévin, 705 rue Sainte-Catherine O. À partir de 16 $

Diana, 7 Days

Photo AFP

Vingt ans plus tard, les princes Williams et Harry racontent – pour la première fois – comment ils ont vécu la semaine suivant la mort de leur mère, la princesse Diana.

► Vendredi 20 h à NBC

Les chefs !

Photo courtoisie

La compétition culinaire prend fin ce soir au terme d’une septième saison qui semble avoir beaucoup plu aux amateurs. La preuve ? Ses cotes d’écoute n’ont fait qu’augmenter de semaine en semaine. Une seule question demeure : Qui d’entre Ann-Rika, Laurent et Romain raflera la palme ?

► Lundi 20 h à ICI Radio-Canada Télé

Narcos

Photo courtoisie

Son « héros » a beau s’être fait tuer la saison dernière, Narcos revient aujourd’hui sur Netflix. L’absence de Pablo Escobar se fera-t-elle sentir dans cette nouvelle série de 10 épisodes ? Les premiers échos sont positifs.

► Sur Netflix

Denis Shapovalov

Photo AFP

Après avoir pris ­d’assaut la Coupe Rogers de ­Montréal, le tennisman canadien poursuit son incroyable percée au US Open de New York. À défaut d’être sur place, on suivra ses exploits au petit écran.

► Chaque jour à RDS et TSN