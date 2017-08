Coupe du monde de baseball junior: Édouard Julien confiant pour l'équipe canadienne

Édouard Julien et ses coéquipiers de l’équipe canadienne de baseball junior n’auront qu’une chose en tête lorsqu’ils amorceront leur parcours à la Coupe du monde de Thunder Bay, vendredi, contre Taipei chinois (Chinese Taipei) : la médaille d’or.

Julien, qui appartient aux Diamants de Québec, croit plus que jamais aux chances des représentants de l’unifolié de se couvrir d’or à ce tournoi pour la première fois depuis 1991, ce qui ferait oublier la décevante sixième place de 2015 au Japon lors de la précédente Coupe du monde. Le Canada est grimpé six fois au total sur le podium.

«On veut gagner la médaille d’or, on a quand même une bonne équipe et je pense qu’on a une bonne chance de se rendre loin. On a les atouts nécessaires pour se rendre en deuxième ronde», a dévoilé le joueur d’avant-champ de 18 ans en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Selon Julien, sélectionné à la 37e ronde par les Phillies de Philadelphie à la plus récente séance de sélection du baseball majeur, le Canada n’a aucun complexe à avoir face aux puissances du sport puisqu’elle peut faire mal à l’adversaire dans plusieurs aspects.

«Nos forces seront la vitesse, la défensive et nos lanceurs. On n’attend pas personne pour le coup de circuit. Du premier au neuvième frappeur, tout le monde est capable de se rendre sur les buts et de voler des buts.»

Trois autres Québécois ont été choisis sur l’alignement, soit le receveur Archer Brookman (Pointe-Claire), le lanceur William Sierra (Montréal) et le voltigeur Marc-Antoine Lebreux (Sainte-Anne-des-Plaines).

Julien a été utilisé au deuxième but dans la série de huit matchs préparatoires contre l’Australie qui s’est terminée à l’avantage du Canada (5-3). Les Canadiens se mesureront aussi à l’Australie, la Corée, l’Italie et le Nicaragua durant la phase préliminaire.

Expérience mémorable

Si porter le maillot à la feuille d’érable représente un énorme accomplissement, cette occasion s’élève à un niveau encore plus spécial quand elle se présente devant son public. À peine arrivé, Julien sent toute la frénésie qui anime la ville ontarienne de Thunder Bay.

«Le 10e joueur sera important pour nous. Ça va être bruyant et les premiers matchs seront à guichets fermés [au Port Arthur Stadium]. Selon notre entraîneur, il y aura entre 5000 et 8000 spectateurs. Ça va être une expérience incroyable. Puis, ce sera une occasion de se comparer aux meilleurs joueurs au monde, a soutenu l’ancien membre des Canonniers de Québec.

«Ça fait deux jours qu’on est ici et tout le monde sait qui on est en ville. Il y a quand même une pression puisqu’ils s’attendent à ce qu’on gagne, mais on essaie de ne pas trop s’en faire et de jouer notre meilleur baseball.»

Direction Alabama!

Au terme de cette compétition regroupant la crème des baseballeurs de 18 ans et moins, Julien mettra le cap, comme prévu, vers l’Alabama où il s’alignera avec le prestigieux programme de baseball des Tigers d’Auburn dans la NCAA. Le baseball professionnel attendra.

Le Québécois y a mis les pieds dans les dernières semaines pour suivre une session d’été. «Je veux me développer et obtenir mon diplôme», a-t-il rappelé en exprimant le souhait de s’entendre avec une équipe des majeures à sa troisième saison.