Denis Shapovalov continue de faire écarquiller les yeux

Le Canadien Denis Shapovalov n’a que 18 ans, mais cela ne l’empêche pas de continuer d’épater la planète tennis et le Français Jo-Wilfried Tsonga était bien placé pour le constater, mercredi soir, sur le prestigieux court du Stade Arthur-Ashe de New York.

Demi-finaliste de la Coupe Rogers de Montréal plus tôt ce mois-ci, Shapovalov grimpe les échelons à une vitesse vertigineuse, lui qui amorcé l’année au 250e rang mondial. Aussi, personne ne semble se rappeler de sa participation aux Challengers Banque Nationale de Gatineau et de Granby. Le public se souvient davantage de sa présence éclatante au Stade Uniprix, où il a liquidé notamment Juan Martin del Potro et Rafael Nadal.

Cependant, le natif de Tel Aviv ne souhaite pas s’arrêter là et en dépit d’un passage obligé en qualification des Internationaux des États-Unis, il continue son bon travail. Après avoir défait le Russe Daniil Medvedev au tour initial, la 69e raquette de la planète a battu le 12e joueur mondial en trois manches de 6-4, 6-4 et 7-6 (3). Cette autre victoire aux dépens d’un gros nom lui vaudra encore plus d’attention, mais le principal intéressé préfère se concentrer sur ses performances.

«Je pense que chaque triomphe réduit les doutes de tout le monde, et même les miens, à savoir si j’appartiens à l’élite, a commenté Shapovalov sur le site de l’ATP. Je mérite de jouer avec ces gars et de disputer des tournois de haut niveau. [...] Ce gain constitue définitivement un autre ajout de confiance. Ça prouve que Montréal n’était pas de la frime. Ce n’est pas facile de réaliser ça consécutivement. J’ai dû traverser les qualifications en affrontant des rivaux super difficiles.»

Le sentiment du devoir accompli

Face à Tsonga, le représentant de l’unifolié a affiché son caractère, notamment au troisième set où il a raté une chance d’en finir en servant avec une avance de 5-4. Après avoir concédé le bris, il est revenu en force en remportant les trois premiers points du bris d’égalité, en route vers le troisième tour et un rendez-vous avec le Britannique Kyle Edmund.

«J’ai joué de façon extraordinaire aujourd’hui [mercredi], a précisé Shapovalov. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai pu rester calme et bien effectuer mes coups pendant tout le match, sauf quand j’ai servi pour la victoire. J’étais un peu trop serré, j’ai arrêté de bouger mes pieds pour quelques séquences, en plus de rater des coups droits.»

«Il [Tsonga] a bien fait pour réussir le bris, il est demeuré fort mentalement. Mais je suis resté en contrôle et j’ai attendu la chance suivante», a-t-il ajouté.

Un autre fait oublié

Maintenant, il est temps pour le Canadien de penser à son prochain rival et justement, le nom d’Edmund évoque un autre élément quelque peu oublié de son passé récent. Le Britannique était le vis-à-vis de Shapovalov lorsque celui-ci a atteint accidentellement l’arbitre Arnaud Gabas lors du match décisif d’une rencontre de premier tour de la Coupe Davis en février.

Cette mésaventure avait causé la disqualification du joueur fautif et du Canada, mais tout cela est bien loin dans la tête du principal intéressé, qui a d’ailleurs eu le dessus sur Edmund au dernier tournoi de Queen’s.

«Ce ne sera pas facile au troisième tour, mais je joue du tennis incroyable et j’ai confiance de transporter cela dans le prochain affrontement», a-t-il résumé.