Départ canon à NY

Le toujours divertissant Novak Djokovic, la favorite locale Serena Williams et le Canadien Milos Raonic y brillent tous par leur absence. C’est sans compter que l’on ignorait l’état de santé de deux membres du Big Four, Roger Federer et Andy Murray, tous deux ennuyés par des blessures peu de temps avant le début du tournoi.

Malgré les critiques, comme celles formulées par Eugenie Bouchard envers Sharapova plus tôt cette année, les organisateurs et les télédiffuseurs ne se plaignent pas. D’autant plus que Sharapova a disputé un match de premier tour grandement suivi, match qui avait des airs de finale. De leur côté, Bouchard et Wozniacki doivent regarder le reste du tournoi à la télé, comme nous.

Les tweets de la semaine...

Vous êtes fascinés par la discipline et le succès qu’affiche une organisation sportive? Vous aurez droit, au cours de la prochaine semaine, à une rare incursion dans les coulisses de la machine la mieux huilée de tout le monde du sport depuis les 15 dernières années : les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.Déjà considérés comme l’une des plus grandes dynasties de l’histoire du sport, les Patriots entendent poursuivre leur domination au cours des prochaines années, menés par Bill Belichick et Tom Brady. Généralement discrets, les Patriots feront l’objet de trois émissions de style documentaire au cours des prochains jours. Dimanche à 19 h, NBC diffusera Do Your Job 2. Si l’on se fie au documentaire similaire produit il y a deux ans, on y mettra surtout en vedette le personnel d’entraîneurs. Mercredi prochain, le NFL Network présente, à 20 h, un documentaire sur le plus récent Super Bowl. À 22 h, on aura droit à un décompte des 10 plus grandes victoires de la carrière de Brady. Parions que le dernier Super Bowl se taillera une place dans le top-10.