Deuxième match en moins de trois semaines

Il y a à peine plus de deux semaines que le Fire de Chicago est venu faire son tour au Stade Saputo et il sera de retour samedi.

Depuis, la troupe de l’Illinois a perdu deux autres matchs à la suite d’un revers de 3 à 0 face à l’Impact, le 16 août dernier.

Voilà le genre de résultat qui peut mettre le Bleu-blanc-noir sur ses gardes.

« On les a battus 3 à 0 et chaque fois qu’on défait une équipe de manière aussi convaincante, cette équipe veut se venger, a mentionné Evan Bush. Nous devons en être conscients.

« Nous devons aussi être conscients que le tableau indicateur n’était pas révélateur de l’allure du match, ils ont contrôlé la possession et s’ils avaient été plus opportunistes, ça aurait pu être plus serré à la mi-temps. »

L’entraîneur adjoint Wilfried Nancy croit lui aussi que le Fire sera plus redoutable que ses derniers résultats ne le laissent croire.

« On s’attend à ce qu’ils fassent des changements parce que les derniers résultats n’ont pas été en leur faveur.

« C’est une équipe qui aime avoir le ballon, mais ils sont aussi bons en contre-attaque. »

Bush estime aussi que l’absence de sept joueurs chez l’Impact sera un facteur non négligeable dans ce match.