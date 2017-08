Donald Audette ébloui par la Place Bell

Donald Audette n’en croyait pas ses yeux au cours de la visite de la Place Bell à Laval. Il a été carrément ébloui.

Photo Martin Chevalier

«C’est un complexe sportif fort impressionnant. C’est encore plus beau et plus vaste que je le croyais», a confié l’ancien joueur de la LNH, qui est aujourd’hui recruteur amateur pour le Canadien.

«J’ai joué une bonne partie de mon hockey mineur à Laval et j’ai porté les couleurs du Titan de la LHJMQ durant trois saisons. Je ne pensais jamais qu’un jour, j’allais assister à l’inauguration d’un complexe sportif à ce point magnifique à Laval.

Martin Chevalier / JdeM

«J’ai eu l’occasion de visiter des centaines d’arénas durant ma carrière ainsi que durant mon après-carrière. La Place Bell est assurément l’un des plus beaux endroits. Les joueurs du Rocket seront choyés.»

Audette, qui a récolté 509 points en 735 matchs dans la Ligue nationale, était l’un des joueurs étoiles du club junior de Laval à la fin des années 1980.

L’ailier de 5 pi 8 po a récolté 76 buts et 161 points à sa dernière saison avec le Titan, soit en 1988-89, lui qui fut pourtant repêché aussi loin qu’en neuvième ronde par les Sabres de Buffalo.

Le jour et la nuit

«Je garde de bons souvenirs du vieux Colisée de Laval, où j’allais voir jouer Mario Lemieux le lundi soir. J’y ai vécu de belles saisons, le Titan ayant remporté le trophée du Président décerné à la meilleure équipe dans la LHJMQ.

«L’aréna était déjà pas mal vieux à mon époque, a rappelé Audette en riant. C’est le jour et la nuit avec les installations très modernes dont profiteront les jeunes joueurs de l’organisation du Canadien.

Photo Martin Chevalier

«Ça devrait les inspirer et les aider à améliorer leur niveau de jeu. J’aurais bien aimé disposer d’un tel amphithéâtre lorsque je tentais d’attirer l’attention des dépisteurs de la LNH...»

Audette était accompagné, lors de la rencontre de presse, de Jacob Chicoine, un jeune joueur des Patriotes de Laval, qui a passé le message à Marc Bergevin qu’il entend bien se faire repêcher par le Canadien dans quelques années!

Le futur centre national de patinage de vitesse?

En plus d’un amphithéâtre pouvant accueillir 10000 spectateurs, on trouve à la Place Bell une magnifique patinoire de dimension olympique, qui est démunie de bandes, et qui servira notamment à l’entraînement de patineurs de vitesse.

D’ailleurs, on raconte que les dirigeants de la Place Bell aimeraient bien accueillir un jour le centre national d’entraînement de l’équipe de patinage de vitesse sur courte piste.

Les patineurs disposeraient d’installations beaucoup plus modernes qu’à l’aréna Maurice-Richard. Il y a la station de métro Montmorency qui est attenante à la Place Bell, de même que le CEGEP Montmorency et un campus de l’Université de Montréal. C’est bien attirant...