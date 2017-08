Fou malade! L'Orchestre Métropolitain va présenter un concert de musiques de jeux vidéo!

Signe que le gaming se porte bien: le très sérieux L'Orchestre Métropolitain consacrer un de ses concerts à la musique de jeux vidéo pour le 375 anniversaire de Montréal, la mecque canadienne de l’industrie.

Au programme: un spectacle multimédia sur fond de réinterprétations orchestrales d’extraits de trames sonores de plusieurs jeux locaux allant des mastodontes (Assassin’s Creed, Deus Ex) aux bijoux indie (le cultissime Fez ainsi que Jotun et Children of Zodiarcs, notamment).

Est-ce qu’ils vont également interpréter NOS tounes favorites? Ça reste à voir..

Comme si ce n’était pas assez, le happening sera animé par Jasmin Hains, animateur à Radio-Classique et... Stéphanie Harvey, athlète e-sport et Canadienne la plus intelligente du pays!

C’est le 29 septembre à la Salle Wilfrid-Pelletier. Détails sur sjvm.ca!