«Je ne savais pas quoi faire»

NEW YORK | La grande jeune femme blonde qui est entrée dans la salle d’interviews du US Open affichait un visage dévasté. Et une allure dévastée. En fait, c’est tout Eugenie Bouchard qui était dévastée. Ses réponses étaient murmurées, courtes, sans émotion. Elle ne cherchait même pas à donner le change. Seul son t-shirt blanc détonnait : « Why Not ? » clamait-il pour démentir l’allure et les réponses de Bouchard.

Eugenie Bouchard était dévastée parce qu’elle était bien consciente qu’elle s’était fait démolir mentalement par une jeune maman qui était moins bien classée qu’elle et qui ne semblait pas du tout être en aussi bonne condition physique.

Evgeniya (Eugenie en russe) Rodina est moins grande, moins athlétique, moins découpée qu’Eugenie Bouchard. Mais elle a du chien. Elle sait surtout jouer au tennis quand les points s’étirent.

Et Eugenie, elle l’a montré vingt fois pendant le match, n’a plus la moindre idée de ce qu’il faut faire pour gagner un match de tennis.

C’est entre les deux oreilles que c’est déréglé. Complètement et follement.

Et c’est pire que ce que vous imaginez.

Marquer le match

C’est simple. J’ai couvert Martina Navratilova contre Chris Evert, Stefie Graf contre Gabriella Sabatini, Monica Seles contre Martina Hingis. Puis les sœurs Williams et toutes les grandes joueuses des dernières décennies.

Assis dans la galerie de presse, un calepin de notes sur les genoux, occupé à marquer le match. Je trouve que ça aide à comprendre ce qui se passe.

Même là, un bon marquage ne dit pas tout. C’est la réaction d’une joueuse lors de certains points qui est vraiment révélatrice.

Et hier, contre Rodina, c’était à brailler.

Par exemple, à 3-1 dans le deuxième set. Un retour est encore possible puisque «Genie» est plus athlétique. Les deux joueuses s’engagent dans un long échange qui s’éternise. La pauvre Russe finit par courir ventre à terre au filet pour cueillir un amorti et faire le point.

Sauf qu’elle ressemblait à Conor McGregor samedi à Vegas au neuvième round. Elle cherchait une chaise où s’écraser. Plus de souffle, plus de jambe.

Un joueur moyen dans un club intérieur sait ce qu’il faut faire au prochain point. Étirer l’échange pour profiter de la fatigue de l’adversaire. Et le forcer à pomper l’huile.

Et Eugenie, elle a fait quoi pensez-vous ? Elle a «vargé» un retour de service pour perdre le point et la partie. Même pas faire courir l’autre une couple de pas. Rien d’intelligent si on parle de «tennis IQ».

Perdue sur le court

Mais au moins, Eugenie Bouchard est consciente qu’elle joue à côté de ses pompes. Qu’elle ne gère pas ses matchs et que sa confiance frôle les bas-fonds. Et toute dévastée qu’elle ait été, elle a répondu intelligemment aux questions même si c’était bref: «Je reconnais que le nombre d’erreurs non provoquées est élevé. Mais...pour être franche, je ne savais pas quoi faire sur le court», a-t-elle dit.

En anglais c’était plus précis : «I just did’nt realy know what to do out there».

Eugenie Bouchard est maintenant 76e au monde. Elle a déjà été cinquième. Mettons qu’elle a été chanceuse en 2014 quand Serena Williams se faisait battre avant de l’affronter et que le chemin s’ouvrait dans les Grands Chelems. Mais des filles comme Simona Halep, elle les a battues. Et la finale de Wimbledon, elle l’a fait.

Les souvenirs du US Open

Son univers a semblé s’écrouler quand elle a fait une chute dans le vestiaire des filles après un match de double mixte. Elle souffert d’une commotion cérébrale. Depuis, c’est une longue et agonisante débandade.

Quel coach, quel psychologue, quelle mère sauront la raplomber ?

Quand j’ai commencé à jouer sérieusement au tennis, j’ai eu la chance d’avoir Louis Cayer comme coach. Le même Louis Cayer qui a travaillé des années avec la fédération britannique de tennis.

Louis m’avait posé une question : «Veux-tu bien jouer ou veux-tu gagner ?»

Ben voyons, je voulais gagner. Je n’ai jamais bien joué, mais j’ai gagné plus que ma part de matchs. J’ai appris comment protéger les angles en montant au filet, comment attaquer les décroisés, comment gérer le tempo d’un match ou quand servir sur le T.

Surtout que Cayer m’avait appris une autre leçon. Si tu perds et que tu joues de la même façon le match suivant, tu vas encore perdre.

Eugenie Bouchard est rendue là. Hier, j’ai vu une belle athlète, en forme, avec un coup droit solide, un service suffisant pour jouer contre les meilleures et un revers capable d’être dangereux quand elle s’en sert pour attaquer.

Mais j’ai surtout vu une joueuse qui ne sait plus comment gagner. Dont les nerfs se nouent si le point s’étire. Qui abandonne si les choses ne se passent pas comme elle l’espérait.

Elle n’a plus la dureté du mental !!!

Newyorkeries...

La poursuite contre le US Open

Comme si ce n’était pas suffisant d’avoir des problèmes sur le court, Eugenie Bouchard a été obligée de confirmer que sa poursuite judiciaire contre les dirigeants du US Open et la Fédération de tennis des États-Unis n’était pas réglée. Autrement dit, elle doit payer une joyeuse beurrée en frais d’avocats. Et ce n’est pas plaisant d’aller jouer au tennis chez quelqu’un que tu poursuis...

Le goût de tuer

Tout allait bien. L’autobus qui m’avait emmené du Grand Hyatt était confortable. Une collègue française m’avait indiqué clairement la façon de me rendre aux guichets pour cueillir mon accréditation.

Mais après une bonne marche, j’ai commencé à douter. Je me suis informé à une jeune bénévole du US Open.

Mais vous n’y êtes pas du tout. Toutes les accréditations sont au Chase Building. Complètement à l’opposé d’ici. Je vais vous accompagner.

Elle était tellement sûre d’elle qu’on est partis vers le Chase. À 17 kilomètres de là. J’exagère sans doute, mais quand on se fait remplacer un genou le 18 septembre, chaque pas représente une torture.

Une demi-heure plus tard, une autre bénévole m’a regardé comme si j’étais un extra-terrestre : «L’accréditation, c’est complètement de l’autre côté !»

On est reparti, la jeune et moi. Elle ne se souvenait plus d’où exactement on était partis. Un côté de moi aurait voulu l’abîmer de bêtises, mais l’autre, la raisonnable, ne pouvait pas lui en vouloir. Le complexe du US Open est immense, bourré d’édifices et de kiosques et personne ne sait où les affaires se règlent.

J’ai fini par trouver la place. J’ai tendu ma lettre au responsable. Il a fouillé de longues minutes. Puis, sincèrement désolé, il m’a dit : «Je ne trouve pas votre accréditation, M. Poissant !»

Mettons qu’il a compris vite : Poissant, c’est le boss, moi, c’est le prolétariat ouvrier.

Je ne souris pas sur ma photo.

Une journée de rêve

Mardi, à cause de la pluie, c’était une journée triste à Flushing Meadows. Mais après la tempête lui le soleil. Hier, tous les courts étaient évidemment occupés. Mais à cause de la reprise de plusieurs matchs de la veille, les gens avec des tickets d’entrée générale ont eu droit à des matchs impliquant des favoris sur les courts secondaires.

La pluie démocratise toujours le tennis...