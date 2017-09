Le premier épisode de la deuxième saison de <i>Barmaids</i> en 17 citations marquantes

Hier le 31 août avait lieu la diffusion du premier épisode tant attendu de la série Barmaids.

Ceux qui l’ont regardé ont probablement trouvé dommage que l’épisode ne dure que 30 minutes. Pour les autres, voici ce que vous avez manqué en 17 citations marquantes.

1. «Ce que je pense des grosses boules? Je trouve que des grosses boules, c’est beau.» - Carolane qui nous en dévoile plus sur ses préférences

2. «J’ai appelé une couple de docteurs, j'ai un rendez-vous bientôt. On va voir ce qu’il va me dire. S'il va me dire ‘non c’est assez, touche pas à ça' ou si on y va avec quelque chose de gros» - Marilyne sur sa potentielle augmentation mammaire

Capture d'écran

3. «Y’a l’air gentil. Manoush Fanoush? Une affaire de même.» - Carolane qui aime bien le docteur Nabil Fanous.

Capture d'écran

4. «On peut avoir de gros seins beaux, mais de très gros seins beaux, c’est difficile.» - Docteur Fanous qui vient de briser tous les rêves de Marilyne

Capture d'écran

5. «J’ai dit aux filles qu’on s’en allait dans une taverne, y’ont rien compris avec leur kit! Dans une taverne, faut pas que tu t’habilles pas de même!» - Jessica qui est découragée de l’accoutrement de ses amies

Capture d'écran

6. «Eux-autres sont accoutrées comme si y sortaient à Moomba!» - Vanessa, employée à la «tavarne»

7. «Vos seins ça fait de l’ambiance dans la place.» - Vanessa qui semble satisfaite du bonnet de Marilyne et de ses accolytes

Capture d'écran

8. «Mon ‘parler’ marche ben dans une tavarne, parce que je parle mal en tab**** quand j’suis saoule.» - Carolane qui ne semble pas au courant qu’il n’y a pas beaucoup de différence que lorsqu’elle est à jeun

Capture d'écran

9. «Comme barmaid je me définirais comme bête mais attachante. Ben mon air bête est vraiment attachant en fait. Les gens reviennent pour mon air bête.» - Vanessa, la pas parlable-sympathique

10. «Moi, j'suis une grande fan de duck face.» - Vanessa, qui semble maitriser cet art à merveille

Capture d'écran

11. «Y’a aucun client qui fait une bonne blague. Sont toutes pas drôles, sans exception.» - Vanessa, qui ne semble pas avoir le sourire facile.

12. «Vanessa vient de Québec, mais elle a évolué un jour pis elle s’est en venue à Montréal, elle a compris, elle. Québec, c’est plate en tab****.» - Sandrine, qui visiblement, n’a aucun intérêt pour les Nordiques

13. «Québec represent...!» - Vanessa, qui regrette déjà d’avoir dit ça.

Capture d'écran

14. «Y’a-tu quelqu’un qui pourrait la gérer ici dans le bar?» - Jessica, qui commence à être découragée de toujours voir Marilyne célibataire avec ses «cocos»

Capture d'écran

15. «T’es beau, t’as l’air intelligent, t’es pas le genre à Marilyne, mais on s'en fout, tu peux prendre un verre avec nous autres!» - Carolane, qui s’adresse au pauvre Maxime qui cherhait à se matcher avec Marilyne

16. «Hey pour vrai, t’a veux où ta claque?! À droite ou à gauche? Ça vient en paquet de deux, en veux-tu une tout de suite pis l’autre plus tard?» - Marilyne en bitchant le jeune coco qui a admis être au courant qu’il était cute.

Capture d'écran

17. «C’est vrai que je n’ai pas toujours senti que Marilyne m’aimait.» - Sandrine, à propos des tensions qu’elle a avec Marilyne.