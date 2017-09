Les Canadiens au prochain tour

Cinq joueurs canadiens ont remporté leur duel de jeudi et continuent leur parcours aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny.

Le jeune Croate, Duje Ajdukovic est venu à bout d’une autre des têtes de série. Dans un match de deux manches, il l’a emporté 6-3 et 6-1 contre Ondrej Styler.

Chez les filles

La Canadienne Layne Sleeth est passée en demi-finale. Elle a remporté son match aisément contre la 11e tête de série du tournoi, l’Indienne Mihika Yadav par la marque de 6-0 et 6-4. D’un autre côté, Olga Danilovic poursuit son parcours aux Internationaux en l’emportant contre la Polonaise Maja Chwalinska 7-5 et 7-6 (4). Par contre, la tête de série a annoncé plus tard jeudi après-midi qu’elle se retirait du tournoi.

Notons que Danilovic avait également abandonné en finale l’an passé.

D’ailleurs, le match tant attendu entre Marta Kostyuk et Naho Sato s’est déroulé sur le court central. Après s’être fait briser en début de match, Kostyuk a disputé des manches très serrées, mais a fini par l’emporter 3-6, 7-5 et 6-3. C’est lors de la troisième manche qu’elle s’est démarquée en réussissant deux as.

En double

Nicaise Muamba et Chih Chi Huang ont continué sur leur lancée spectaculaire. Sur le court central, le duo canadien a défait Toru Horis, la deuxième tête de série du tournoi et Yuta Shimizu, du Japon.

En raison de l’abandon de Danilovic qui devait jouer aux côtés de Kostyuk, le duo canadien composé d’Isabelle Boulais et d’Alexandra Vagramov passe en finale.