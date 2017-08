Combinés, les 51 coups de circuit de Giancarlo Stanton ont survolé le fleuve entre Québec et Lévis

Le voltigeur de droite des Marlins de Miami, Giancarlo Stanton, mène le baseball majeur au chapitre du nombre de coups de circuit avec 51.

Celui qui a signé une attente de 13 ans lui rapportant 325 millions de dollars US avec la formation floridienne a présentement 14 coups de circuit de plus que son plus proche rival, Aaron Judge, des Yankees de New York.

Jusqu’à présent en 2017, les longues balles frappées par Stanton ont parcouru une distance cumulée de 12 836 pieds, soit environ 3,9 kilomètres.

À titre de comparaison, cette distance équivaut à la largeur du fleuve Saint-Laurent entre Québec (secteur Beauport) et Lévis!

Stanton a encore beaucoup de chemin à faire avant d’atteindre le record de tous les temps pour le plus grand nombre de coups de circuit en une saison. C’est Barry Bonds qui détient ce record, lui qui avait frappé 73 longues balles en 2001. Encore aujourd'hui, des doutes subsistent sur l'autenticité du record de Bonds, en raison des fortes rumeurs de dopage à son sujet.

Les coups de circuit frappés par Stanton atteignent en moyenne une vitesse de 172 km/h lors du point d'impact de la balle sur son bâton.

Les Marlins de Miami sont présentement deuxièmes dans la division Est de la conférence nationale, 15 victoires derrière les Nationals de Washington.