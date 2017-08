Les Texans joueront leur premier match à la maison

Le directeur général des Texans de Houston, Rick Smith, a précisé mercredi que le premier match de la saison 2017 de son équipe aura lieu comme prévu à son domicile actuel, le NRG Stadium, le 10 septembre face aux Jaguars de Jacksonville.

«La rencontre est planifiée au NRG et doit être jouée au NRG. Donc, elle aura lieu au NRG», a-t-il affirmé avec conviction aux médias.

Cependant, l’organisation texane veut continuer de s’impliquer activement auprès de la communauté avant de songer à son début de campagne. À ses yeux, il importe de supporter les familles touchées par l’ouragan Harvey qui a provoqué des dégâts matériels considérables.

«Nous voulons faire partie du processus de reconstruction, tellement il y a eu de la destruction dans la ville et la région, a poursuivi Smith. Nous savons que collectivement, nous allons nous relever. On souhaite redonner au prochain et participer aux efforts de relance.»

Le dernier duel préparatoire – contre les Cowboys de Dallas - qui devait se dérouler à Houston, jeudi, a été annulé.