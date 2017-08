MONZA | Malheureux 11e à Spa-Francorchamps, Lance Stroll aborde ce deuxième Grand Prix en deux semaines avec un certain optimisme.

D’autant plus que le circuit de Monza devrait convenir davantage à sa Williams.

« On savait, a-t-il indiqué, qu’on éprouvait des ennuis à optimiser le comportement de notre voiture. Or, ici, les longues lignes droites, les freinages prononcés et les virages un peu plus lents qu’en Belgique devraient nous favoriser.

« L’important, c’est de rester positif.

« Par contre, ce qui risque d’être compliqué, c’est la météo défavorable, a-t-il fait savoir. Moi, je préfère qu’il n’y ait pas de pluie pendant le week-end. On verra... »

Stroll connaît bien le circuit de Monza pour y avoir couru en F3 pendant deux ans.

« J’ai le souvenir de mon accident [très sérieux] en 2015 où j’ai effectué des tonneaux. Mais c’est le passé. Maintenant, je suis en F1 en sachant qu’il me faudra une certaine adaptation. La première journée consacrée aux essais libres [vendredi] sera cruciale pour la suite des choses. »

Ocon et Perez : la paix... pour l’instant

Sergio Perez a expliqué, en conférence de presse jeudi, avoir rencontré Esteban Ocon en matinée à sa chambre d’hôtel. La conversation a été franche et, semble-t-il, très cordiale.

Les deux coéquipiers de l’écurie Force India ont connu des duels particulièrement musclés depuis le début de la saison, mais leur plus récent, à Spa-Francorchamps la semaine dernière, a dépassé les bornes.

« Je lui ai dit qu’il fallait passer à autre chose, a dit le Mexicain, et que notre relation devait s’améliorer pour le bien de l’équipe. C’est ce qui va se passer à partir de maintenant. »

Ocon, qui avait dénoncé le comportement dangereux de Perez, a, lui aussi, voulu calmer le jeu.

« Je pense que nous avons tous les deux franchi la limite, a dit le jeune Français. Nous nous sommes touchés, donc il y avait quelque chose de mal. Mais ça ne sert à rien de revenir sur nos récents incidents.

« Il faut éviter à tout prix que de telles situations se reproduisent et on respectera les consignes de l’équipe à l’avenir. »