Verts et Or - Concordia: Sherbrooke sort l’artillerie lourde

SHERBROOKE | L’organisation du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke avait sorti l’artillerie lourde, jeudi soir, pour souligner de belle façon le 15e anniversaire de l’équipe.

Promotions avec les associations étudiantes, présence des fondateurs de l’équipe, feux d’artifice et nouvelles terrasses VIP, rien n’avait été négligé. Les efforts ont été récompensés puisque le Vert et Or a signé la deuxième meilleure foule de son histoire en aimantant 9911 amateurs.

La meilleure foule avait été enregistrée le 17 septembre 2011 face au Rouge et Or de l’Université Laval alors qu’un total de 10 432 amateurs avaient franchi les tourniquets.

« Les astres étaient alignés, a illustré le directeur général du Service des sports et de l’activité physique Jean-Pierre Boucher. On est vraiment content. Nous avons demandé au RSEQ de disputer le match en milieu de semaine et ça ne dérangeait pas Concordia puisque les cours débutent seulement la semaine prochaine. Avec la rentrée, on voulait sensibiliser les nouveaux étudiants. Notre clientèle se compose de 75 à 80 pour cent d’étudiants de l’extérieur. »

« Le défi est grand »

Le Vert et Or sera-t-il en mesure de se rapprocher de ces chiffres le 9 septembre à l’occasion de son prochain match local face aux Redmen de McGill ?

« C’est notre gros défi, a reconnu Boucher. C’est le match des retrouvailles. Parmi les changements récents que l’on perçoit, les anciens d’il y a 15 ans se rapprochent du club. On retrouve aussi plusieurs anciens au sein du personnel d’entraîneurs. Il y a une nouvelle énergie et on veut créer un renouveau. On a atteint un niveau et on doit créer un momentum. »

Boucher est convaincu que le Vert et Or peut rivaliser avec les puissances nationales que sont le Rouge et Or et les Carabins de l’Université de Montréal.

« Le défi est grand parce qu’on parle de deux très bonnes organisations et que nous sommes une université en région, mais il faut faire les choses de façon différente et être créatif, a-t-il expliqué. On doit aussi travailler avec la communauté des affaires. On peut tirer notre épingle du jeu. »

« On sent l’appui de la nouvelle direction de l’université, d’ajouter Boucher. Le recteur (Pierre Cossette) était présent ce soir (hier). Comme tout le monde, on a vécu des compressions au cours des trois dernières années, mais on sent que la nouvelle direction nous appuie. Le nouveau recteur croit au sport. »

Les Stingers gâchent la fête

SHERBROOKE Les Stingers de Concordia ont gâché le party, jeudi à Sherbrooke, devant la deuxième plus grosse foule de l’histoire du Vert & Or.

Andrew Stevens a réussi un placement de 23 verges sur le dernier jeu du match pour procurer une victoire de 23-22 aux Stingers qui signaient la première victoire de leur histoire au domicile des Renards.

Imprécis à sa première tentative, Stevens a obtenu une seconde chance puisque le Vert & Or a écopé d’une pénalité de hors jeu. Il n’a pas raté son coup à son deuxième essai, réussissant du même coup son 4e placement de la soirée.

«Nous sommes une jeune équipe et on continue d’apprendre, a mentionné l’entraîneur-chef Mathieu Lecompte. On doit se donner du temps. Avec 9911 spectateurs dans les gradins et un spectacle d’après-match qu’on ne voit nulle part ailleurs au Québec, on a démontré que nous sommes une ville de football.»

La défaite fait-elle plus mal que celle face au Rouge et Or de l’Université Laval, samedi dernier? «Nous ne sommes pas dans un hôpital, a répliqué Lecompte. Une défaite est une défaite. Toute ma vie, j’ai reçu des coups et j’ai rebondi en donnant deux, trois coups.»

Le Vert & Or a accordé un point sur le premier jeu du match après avoir écopé d’une punition pour avoir retardé le début de la rencontre. La pénalité de dix verges combinée à un vent favorable a permis au botteur des Stingers de réussir un simple qui s’est avéré déterminant.

«L’équipe était prête, a assuré Lecompte. On attendait depuis 12 minutes et le message d’embarquer sur le terrain ne s’est pas rendu à nous. Quant à nos problèmes à arrêter le jeu au sol (les Stingers ont gagné 211 verges), je ne comprends rien. C’est un mystère puisque nous avons les mêmes joueurs que l’an dernier.»

Dans le camp adverse, Mickey Donovan acceptait avec plaisir la victoire, mais il n’était pas satisfait de la prestation de ses ouailles. «Je ne suis pas content parce que nous avons commis trop d’erreurs, a mentionné le pilote des Stingers. Si on veut battre les meilleurs, on ne pourra pas offrir ce genre de performances. J’ai vieilli de dix ans.»