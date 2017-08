Surprise! L’orgasme féminin n’est pas un mystère

Encore trop souvent, les femmes sont vues comme des créatures complexes, mystérieuses et difficiles à satisfaire. Or, une nouvelle étude publiée dans le Journal of Sex & Marital Therapy conclut plutôt le contaire.

Selon les conclusions de l’étude, la majorité des femmes aime la stimulation directe du clitoris avec une pression légère ou moyenne. Voilà, c’est simple comme ça.

Cette étude a réuni les réponses de 1055 femmes âgées entre 18 et 94 ans, ce qui constitue un échantillon qui a toutes les apparences d’être diversifié et vaste, et donc d’autant plus fiable pour en tirer des conclusions à large échelle.

Bien entendu, tous les individus sont différents, les corps ont tous leurs particularités et nous avons tous des goûts spécifiques concernant certaines «choses». Mais les répondantes de l’étude ont généralement eu des réponses cohérentes.

En effet, 66% des participantes ont dit qu’elles aiment la stimulation directe du clitoris, et 45% ont mentionné qu’elles apprécient se faire toucher autour du clitoris (il est à noter que les participantes pouvaient choisir plus d’une préférence). Les mouvements verticaux et circulaires étaient les plus populaires, avec respectivement 64% et 52% des votes. Et voilà, vous êtes un maître de la sexualité féminine.

Disons-le, les organes génitaux ne sont pas si complexes; il suffit surtout d’y porter attention. Ce mythe que les femmes sont difficiles à satisfaire a fait suffisamment de dommage. Non seulement ce mythe dédouane les hommes d'être attentionnés envers leur partenaire (puisque celles-ci seraient «trop compliquées»), mais des femmes elles-mêmes peuvent y croire et s’empêcher ainsi d’avoir du plaisir.

Répétons que tous les individus sont différents et que les résultats de cette étude ne correspondent pas aux préférences de chacune des femmes sur terre.

Mais il n’y a rien de mystérieux, de déroutant, de difficile ou de compliqué avec les orgasmes féminins. Parlez donc à votre partenaire pour connaître ce qu'elle préfère!