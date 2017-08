Une meilleure préparation pour les unités spéciales

Si elles n’avaient pas raté un jeu truqué sur un botté de dégagement, les unités spéciales des Alouettes auraient disputé possiblement leur match le plus productif de la saison contre Winnipeg.

Pendant les couvertures sur les retours de bottés, ils ont réduit les spécialistes des Blue Bombers au silence. Puis, lorsqu’ils devaient courir avec le ballon, ils ont eu du succès devant une des meilleures équipes de la LCF dans ce domaine.

On pourrait penser que le système de Bruce Read est en train de faire son œuvre, mais ce n’est pas le cas.

« On a le même que l’an dernier, mais on devait simplement s’adapter aux méthodes de Bruce, a souligné Stefan Logan qui a réussi un retour de botté de 82 verges contre les Bombers. On devait commencer à faire de gros jeux. »

« Je crois que c’était davantage une question de concentration et d’attention aux petits détails. Il faut tout savoir sur nos adversaires et ce qu’ils ont l’habitude de faire. »

Malgré un début de saison en dents de scie de son équipe, Logan a présenté des chiffres qui le placent dans le top 5 de la LCF. Il a parcouru 282 verges sur les dégagements et 686 sur les bottés d’envoi.

« Je tente simplement de me concentrer sur ma tâche, a-t-il ajouté. Je ne veux pas mettre trop de pression sur ce que je dois faire et je laisse les choses venir d’elles-mêmes. Tu dois prendre ce qu’ils te donnent. »

Pour le duel contre Ottawa jeudi soir, le petit marchand de vitesse aimerait donner le ton au match avec un bon retour.

« Avant que l’attaque ou la défense saute sur le terrain, ce sont les unités spéciales qui seront au front en premier, a indiqué Logan. On doit montrer que nous sommes présents pour ce match. »

La stabilité, un facteur ?

Au cours des dernières semaines, l’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine a indiqué que les nombreux blessés de son équipe affectent le noyau de joueurs de ses unités spéciales.

Son coordonnateur a rarement pu compter sur les mêmes joueurs lors de deux matchs consécutifs.

« Ça fait partie de la réalité de notre escouade, a mentionné Logan. À la fin de la journée, quand ton numéro est appelé, tu dois être prêt à faire le travail qui t’est demandé. »

« Ce n’est pas différent pour moi. Je dois savoir où je dois courir et être prêt mentalement pour les matchs. »