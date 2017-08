Une première à Venise Le Québécois

C’est au « plus vieux festival de cinéma au monde », la prestigieuse Mostra de Venise, que Kim Nguyen a dévoilé jeudi soir son nouveau film, Eye on Juliet. Après avoir déjà foulé les tapis rouges des festivals de Cannes, Berlin et Toronto, le cinéaste québécois s’est dit fébrile de pouvoir vivre sa première expérience à Venise.

« C’est excitant parce que je ne suis jamais allé à ce festival mythique et que je ne suis jamais allé à Venise non plus », a confié au Journal Kim Nguyen (Rebelle, Un ours et deux amants), avant de s’envoler pour l’Italie il y a quelques jours.

« C’est sûr que pour un cinéaste, présenter un film à Venise est un honneur. D’abord, parce que c’est le plus vieux festival de cinéma au monde. Mais aussi parce que c’est un des plus prestigieux au monde, avec Cannes, Berlin, Toronto et Sundance. J’ai déjà fait les trois premiers ; il va me manquer juste Sundance ! » lance en riant le cinéaste qui est aussi allé aux Oscars, il y a quatre ans, avec son film Rebelle.

Kim Nguyen est le seul cinéaste québécois à présenter un long métrage à Venise cette année. Son film Eye on Juliet, qu’il a tourné en anglais l’an passé à Montréal, Paris et au Maroc, a été sélectionné dans la section Venice Days, une section parallèle de la Mostra. C’est dans cette section plus intime que Jean-Marc Vallée avait présenté ses films C.R.A.Z.Y. (en 2005) et Café de Flore (en 2011), et que Denis Villeneuve avait lancé Incendies (en 2010).

« Je suis content de pouvoir présenter mon film dans cette section parce qu’on m’a dit qu’il y règne une ambiance très amicale et détendue. Ça me convient parfaitement », souligne Nguyen.

Porteur d’espoir

Mettant en vedette l’acteur britannique Joe Cole et la Française Lina El Arabi, Eye on Juliet raconte une histoire d’amour improbable entre un opérateur d’hexapode (un robot contrôlé à ­distance), basé à Detroit, et une jeune femme qui vit au Moyen-Orient.

Lors du tournage du film, Kim Nguyen avait ­décrit ce 6e long métrage comme « un conte moderne sur la façon dont les humains s’efforcent de ­communiquer les uns avec les autres ».

« C’est un film que j’ai écrit comme une ­chanson de Louis Armstrong et je pense qu’il est ­porteur d’espoir, a-t-il précisé cette semaine. Je le vois un peu comme une chanson que je lance à la mer. J’ai hâte de le faire découvrir aux gens parce que c’est un film qu’on a très peu testé devant un public. C’est donc à Venise qu’on va vraiment découvrir comment le public le reçoit. »