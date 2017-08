[VIDÉO] 11 scènes cultes qui se déroulent dans un club vidéo

L’univers des clubs vidéo a marqué des générations de cinéphiles... et de cinéastes.

Si les Netflix et HBO de ce monde ont peu à peu réduit l’importance des clubs vidéo chez les amateurs du 7e art, des scènes de films nous rappellent leur belle époque.

Dans sa nouvelle capsule, la chaîne Youtube TopSicle Cinéma a compilé 11 scènes de films marquantes avec un club vidéo comme décor.

Parmi les extraits choisis, on retrouve des passages de Men in black, Le roi pêcheur et Clerks, le classique de Kevin Smith.

(Pas besoin de reculer la capsule avant de la visionner.)