[VIDÉO] Le plus gros(et le plus dispendieux) Faucon Millenium jamais sorti en Lego

La machine promotionnelle bien huilée de Star Wars, associée à Lego, ne néglige rien pour faire dépenser les fans de la saga avant la sortie de Star Wars, épisode VIII : les Derniers Jedi prévue pour décembre.

Parmi les pièces de collection qui feront saliver les mordus de tous âges, on retrouve un vaisseau Faucon Millenium en Lego grand format de la série Ultimate Collector offert au coût de 799,99$ US.

Comme le rapportait Slash Film, il s’agirait du gadget à l’effigie de Star Wars le plus dispendieux jamais sorti sur le marché.

(On parle ici du prix des marchandises affiché en magasin et non des sommes astronomiques pouvant être dépensées par des fans finis sur le web.)

Pour mousser les ventes de son vaisseau grand format, LEGO a diffusé sur son compte Youtube une vidéo montrant sa version du Faucon Millenium dans toute sa splendeur.

Ce nouveau modèle contient 7541 pièces à assembler au total. Le tout mesurant une fois complété 21 centimètres en hauteur, 84 centimètres en longueur et 56 centimètres en largeur.

En plus du vaisseau lui-même, vous y retrouverez entre autres des figurines de Han Solo, Chewbacca, Princesse Leia et C-3PO.

Comme en témoingnent les images publiées par le site Star Wars Universe, les compartiments de l’intérieur du vaisseau sont aussi très détaillés.

Avec un coût de 799,99$ US, il vous reste un peu de plus de 3 mois pour amasser les sous nécessaires si vous voulez l’offrir à Noël.