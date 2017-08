Zambrano comprend mal «Ballou»

L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne de soccer Octavio Zambrano avoue ne pas comprendre parfaitement pourquoi Ballou Jean-Yves Tabla, jeune joueur de l’Impact de Montréal, n’a pas encore décidé de se joindre à la formation nationale.

«Malheureusement, on a reculé un peu dans ce dossier puisqu’il est courtisé par certains clubs en Europe et il conserve ses options pour représenter la Côte d’Ivoire, a indiqué Zambrano, dans une entrevue accordée au réseau Sportsnet. J’ai parlé avec lui et je lui ai exprimé mon opinion : sa meilleure option au niveau international est de jouer pour le Canada, sans aucun doute.»

Ayant grandi à Montréal, «Ballou» est natif de la Côte d’Ivoire, ce qui lui permet de choisir son affiliation sur la scène internationale.

«Je n’ai pas cette opinion simplement en tant qu’entraîneur du Canada, a poursuivi Zambrano. Évidemment, j’ai un parti pris pour ce qu’il décide de faire. Mais si j’étais quelqu’un de l’extérieur, je dirais que tu ne peux aucunement comparer ce que la Côte d’Ivoire peut faire avec ce que le Canada peut lui apporter, spécialement avec la Coupe du monde 2026 qui pourrait venir ici.»

«Il y a des gens autour de lui qui le conseillent différemment», a ensuite avancé Zambrano, toujours selon Sportsnet.

À Toronto ce samedi

Pour l’instant, l’équipe canadienne, sans Ballou Jean-Yves Tabla, a un match amical prévu ce samedi 2 septembre, à Toronto, contre la Jamaïque.

Les milieux de terrain Samuel Piette et David Choinière, ainsi que l’attaquant Anthony Jackson-Hamel, tous de l’Impact, font d’ailleurs partie de la sélection. Dans le club de la Jamaïque, le défenseur de l’Impact Shaun Francis a été choisi.

Le Canada cherche à construire sur l’élan positif de son parcours en Gold Cup de la CONCACAF, parcours qui a justement été stoppé par la Jamaïque.

«Nous allons jouer pour gagner, mais nous allons aussi jouer pour les spectateurs comme nous voulons présenter du bon football», a indiqué Zambrano, dans un communiqué transmis par Canada Soccer.

Il s’agit du sixième match international entre le Canada et la Jamaïque à Toronto, le plus récent s’étant soldé par une victoire 3-1 pour le Canada, le 9 septembre 2014.