19 citations marquantes du premier épisode de la téléréalité <i>Les Kult</i>

Le premier épisode de la toute nouvelle téléréalité Les Kult était diffusée hier, le 31 août et ceux qui l’ont visionné ont pu voir un aperçu de ce qui les attend pour les prochaines semaines.

Que ce soit à la recherche d’une nounou, en casting pour Landon ou à la maison, les Kult déplacent de l’air.

Voici ce que vous avez manqué en 19 citations.

1. «Moi j’y donne à manger le trois quart du temps, je change sa couche le trois quart du temps...» - Victoria, en parlant de son fils et qui semble dire que les tâches sont séparées également à la maison

2. «C’est comme mon chum de gars, mon mari, mon époux, ma maitresse.» - Victoria, qui énumère tous les rôles d'Oliver

3. «On aime le sexe, on aime l’argent, on aime le succès, on aime Landon...» - Oliver, qui semble catégorique sur ce qui rapproche deux êtres humains

4. «Dans le couple, c’est Victoria qui a le plus d’argent.» - Oliver, qui semble bien prendre ça

5. Victoria – Au premier qui va faire un million par année!

Oliver – Un million par année, minimum!

Victoria – Ouais, parce que moi, mon million, je l’ai déjà fait!

6. «La nounou, faut qu’a fasse le ménage, faut qu’a s’occupe de Landon, faut qu’a soit capable de ramasser mon linge, pis son linge.» - Oliver, au sujet de la potentielle nounou et qui ne semble pas être capable de ramasser son linge.

7. «On n’avait aucune idée que c’était une naine quand on lui a parlé au téléphone.» - Oliver, qui semble déboussolé en rencontrant Charlie

8. Victoria – Qu’est-ce que tu faisais comme emploi avant?

Céline – Travailleuse de rue

9. «C’est quoi déjà le beat de Au clair de la Lune?» - Charlie, qui ne semble pas connaître ses classiques

10. «Si Landon fait une sieste pis nous on a le temps de faire une p’tite vite pis que tu nous entends, parce que moi j’ai tendance à crier extrêmement fort, est-ce que ça te dérange?» - Victoria, qui sait comment mettre les gens à l’aise

11. «La vérité, c’est un couple un peu olé olé» - Natalia Consuela, la nounou du Venezuela

12. «Ben là, ça faisait comme 20 minutes qu’on s’était pas embrassé, pis je m’ennuyais.» - Victoria, au sujet de leur petite présentation osée devant Céline la nounou

13. «Jamais de ma vie je pensais qu’en venant faire une entrevue avec un poupon, j’allais avoir à agir en conséquence tout de suite.» - Natalia, qui semble surprise de se faire demander de changer la couche de Landon

14. «As-tu déjà toucher à du caca? Autre que sexuellement? Autre que le tien?» - Victoria et Oliver, qui enfilent les questions pertinentes

15. «Serge a un peu un style ‘acteur porno des années 70'» - Victoria, au sujet de Serge à l’agence de mannequinat

16. «Moi je le vois comme bébé model pour Gucci...» - Victoria, qui a des rêves très réalistes

17. «Landon là, ça va être la prochaine star de Vogue magazine!» - Victoria, qui ne s’épuise pas

18. «On s’entend là, David Beckham c’t’un beau gars, pis Landon va être beau de même» - Oliver, à propos du futur look de son fils

19. «Avec Instagram là, Landon, next big super star!» - Oliver, qui a de gros plans pour les prochaines années