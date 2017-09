9 endroits dans le monde qui vous feront «voyager dans le temps»

Et s’il suffisait seulement d’un billet d’avion pour voyager dans le temps?

Certaines destinations dans le monde semblent littéralement figées dans une autre époque, d’autres ont su préserver plusieurs éléments historiques, revêtent un cachet unique et semblent tout droit sortie d’une autre ère.

Voici quelques destinations qui vous feront «voyager dans le temps»!

1. Si Phan Don ou les 4000 îles

Laos

Endroit accessible uniquement en pirogue, les 4000 îles sont souvent comparées à Bali...dans les années 70! L’archipel des eaux du Mékong se démarque par son atmosphère paisible. Il s’agit aussi de l’endroit idéal pour apprendre la pêche traditionnelle!

2. Luang Prabang

Classée au patrimoine de l’UNESCO, cette charmante petite ville est l’une des mieux préservées de l’Asie, grâce notamment à la présence de la Maison du Patrimoine qui veille à sa sauvegarde. L’endroit regorge de temples, de bâtiments coloniaux en plus d’un palais royal.

3. Bucarest

Roumanie

La capitale de la Roumanie (et ancien fief de l’URSS) est souvent surnommée «le petit Paris des Balkans». Après avoir survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, puis à deux séismes dévastateurs, le dictateur, Nicolae Ceausescu, a fait raser la majeure partie du centre-ville, prétextant la fragilité des bâtiments, pour faire construire sa Maison du peuple, deuxième plus gros bâtiment administratif après le Pentagone! Hormis cela, les édifices de la capitale ont su conserver leur charme historique!

4. Prague

C’est une kyrielle d’époques (et de culture) qui tapissent la capitale tchèque qui a su garder presque intact le patrimoine architectural gothique, baroque et moderniste de la ville. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Prague est aussi considérée comme l’une des plus belles villes du monde!

5. Alsisar

Inde

Ce village de seulement 300 âmes regorge de merveilles architecturales. Cet ancien lieu de villégiature des Maharadjas est un endroit reconnu pour son château historique, mais aussi pour le mode de vie très traditionnel de ses habitants. Aussi, on y circule principalement à pied ou en vélo puisque les rues sont en terre battue!

6. Siem Réap

Cambodge

Si la ville est en soi très touristique, il est possible de sortir des sentiers battus et de s’aventurer vers les villages flottants du lac Tonlé Sap, accessibles en mobylette, puis en barque! Ces lieux ont su conserver la beauté rurale du Cambodge!

7. Tombstone

Arizona, États-Unis

Tombstone est une véritable ville du Far West! Devenue célèbre pour avoir été le théâtre de la fusillade d’OK Corral en 1881, cette ancienne ville minière est maintenant loin d’être une ville fantôme. Les touristes y affluent pour les saloons, les balades en calèches, les mises en scène de cowboys et autres costumes d’époque!

8. Le village de Hahoe

Ce village «folklorique» reproduit très fidèlement le style de vie des habitants du XVIe siècle. Le but est de perpétuer les traditions, mais aussi le style de vie ancestral de l’endroit. Les livres anciens et l’architecture ont été préservés, font de l’endroit un véritable voyage dans le temps en Asie.

9. La Havane

Véritable paradis pour les amoureux des vieilles bagnoles, La Havane semble figée dans les années 50! Édifices aux couleurs pastel style art déco, architecture parfois baroque et motifs vintage tapissent la ville!

Source: Topito voyage