Comme dans la Ligue nationale

L’équipe-école du Canadien a participé aux séries de la Ligue américaine pour la première fois en six ans, le printemps dernier. Et s’il n’en tient qu’à Larry Carrière, ce n’est qu’un début. Car pour lui, il est important d’implanter une attitude gagnante à tous les niveaux d’une organisation même si le but premier de la filiale se veut de développer des joueurs pour le grand club.

« On entend souvent que des joueurs ne veulent pas jouer à Montréal, mais on ne veut justement pas de ce genre de joueurs, continue Carrière.

« On veut des joueurs qui carburent à la pression. On s’attend à la même attitude de nos entraîneurs et des amateurs. Nos partisans sont passionnés, émotifs et probablement les meilleurs connaisseurs de hockey qui existent. Il en a toujours été ainsi et ça ne changera pas. »