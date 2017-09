Des détectives dans la mélasse

Ce n’était pas un, mais deux lancements de livres qui avaient lieu hier soir dans le Tout-Montréal. En plus du collectif Crimes au musée (Éditions Druide), dont nous reparlerons dimanche, le bédéiste et scénariste Jacques Lamontagne présentait son dernier –né. Découvert il y a plus de dix ans avec l’imposante série Druides, un objet d’art historique absolument magnifique, et qui connait encore de belles heures outre-Atlantique, ce maitre dessinateur est devenu scénariste. Pour cette nouvelle aventure qui fera certainement le bonheur des grands et des petits, il est parti d’une histoire vécue, soit l’explosion d’un réservoir de mélasse à Boston en 1919 qui fit 50 morts. Ce genre de fait divers qui peut paraître étrange a donné de la matière à notre ami, dont l’imagination est plus que fertile.

Un ancien boxeur et un homme de livres hypocondriaque

Comme le dit si bien Jacques Lamontagne : « J’aime les héros méconnus, ceux qui se fondent ,dans la masse ». Avec le tandem Shelton, ancien boxeur devenu journaliste, et le très drôle Felter, aussi perspicace qu’hypocondriaque, La mort noire ne manque pas de rebondissements. Si vou spossédez l’édition « collector » avec un cahier graphique, vous comprendrez rapidement comment ce dessinateur travaille, et plus encore, son souci du détail. Comme petit bijou de travail, il ne se fait pas mieux, et pas à pas, nous entrons dans l’univers du journalisme, de la police pas encore scientifique et des magouilleurs de tous genres, comme quoi, rien n’a vraiment changé.

Un petit bonheur à s’offrir pendant ce long congé.