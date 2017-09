Federer est mortel... mais solide

NEW YORK | Roger Federer est mortel. Il est imparfait. Il peut jouer tout croche comme n’importe quel humain sur la planète.

Le problème pour ses adversaires, c’est qu’il est très expérimenté, qu’il a du chien, qu’il a un mental de fan du Canadien et qu’il finit par passer à travers les tempêtes et gagner.

Hier, j’étais convaincu pendant le quatrième set que ses carottes suisses étaient cuites. Il avait été impérial au premier set, hésitant au deuxième, qu’il a perdu au bris d’égalité, pourri pendant le troisième et irrégulier pendant le quatrième.

Federer avait battu le Russe Mikhail Youzhny seize fois en carrière. Et pourtant, le costaud Russe de 35 ans ne lâchait pas. Bang en coup droit, boum d’un revers à plat très efficace, Federer peinait et les gens dans le stade s’inquiétaient.

Ils n’avaient pas payé le gros prix pour voir se faire battre leur favori. Aussi l’étiquette du tennis prenait le bord. On applaudissait les bons coups de Federer et on applaudissait... les erreurs de Youzhny.

Des crampes aux jambes...

Federer avait eu besoin de cinq sets pour franchir la première ronde du US Open. Avec les plus de trois heures de jeu d’hier, ça veut dire que le vétéran a déjà cinq heures et demie de tennis dans le corps en deux jours et demi. C’est beaucoup de tennis.

Pourtant, il souriait après le match et rappelait qu’il adorait disputer ces matchs en cinq sets : ‘C’est toujours le fun. Ça garde tout le monde sur le bout des pieds’, a-t-il même ajouté.

Quand même, si ce ne sont pas ses 36 ans, alors ce sont les maux de dos qui l’affligent qui peuvent expliquer son jeu erratique et ses erreurs. Plus de 65 pendant le match. En fait, si Youzhny a eu des crampes aux jambes pendant les deux derniers sets, Federer a subi une couple de crampes au cerveau en milieu de match. Ce n’est pas dans ses habitudes de jouer aussi nonchalamment.

Si le plus grand de l’histoire du tennis n’ajuste pas le tir, pas sûr qu’on va le retrouver en demi-finale contre Rafael Nadal.

Newyorkeries...

Fin comme de la soie

NEW YORK | Roger Federer est vraiment fin comme de la soie. Mercredi, ça ne lui tentait pas de prendre une limousine pour revenir au centre Billie-Jean-King pour un bref entraînement.

Surtout que Federer a choisi un hôtel de Manhattan pour établir ses pénates pendant les deux semaines du US Open.

Il a fait quoi le Roger ? Il s’est pointé sur un court public de Central Park et a échangé quelques coups avec un de ses entraîneurs. Les jeunes qui jouaient sur les courts avoisinants ont cessé de taper dans la balle pour venir assister à l’entraînement de Federer.

Le commentaire du king : “C’était cool”.

Les victoires d’Eugenie

Une source éminemment fiable me racontait l’anecdote : “C’est un sujet tabou dans le tennis. Personne ne dévoile jamais les résultats de ses matchs d’entraînement. Mais je peux vous dire qu’Eugenie Bouchard torche toutes les joueuses quand elle les affronte dans des sets d’entraînement. Que ce soit la numéro 1, la numéro 5 ou la numéro 10, elle les accroche 6-2 ou 6-3. Mais quand elle arrive dans un match, elle perd tous ses moyens. C’est encore pire, on dirait qu’elle sabote volontairement ou inconsciemment ses matchs. ‘Ça n’a plus de bon sens’, de m’expliquer ma source.

Vive les couleurs

Le blanc de Wimbledon, c’est vraiment la classe. On se croirait sur les courts d’Outremont il y a une couple d’années. Mais les couleurs du US Open, c’est mieux.

C’est fascinant d’écouter les commentaires des spectateurs et spectatrices au sujet des chandails, shorts et surtout des robes des joueuses. La robe grise d’Eugenie a fait l’unanimité. Contre. Mais à voir comment elle jouait, elle n’était quand même pas pour porter du rouge.

Ça aurait trop paru...