Justin Verlander prend le chemin de Houston

Les Astros de Houston ont acquis le lanceur Justin Verlander des Tigers de Detroit, dans la nuit de jeudi à vendredi.

La formation texane a confirmé la nouvelle vers 1 h du matin, heure de l'Est.

En retour, les Tigers ont mis la main sur le lanceur Franklin Perez, le voltigeur Daz Cameron et le receveur Jake Rogers.

Âgé de 34 ans, Verlander a participé six fois au match des étoiles dans sa carrière, en plus de réaliser deux parties sans point ni coup sûr en 2007 et 2011. Le droitier a également remporté le trophée Cy-Young du meilleur lanceur de la Ligue américaine en 2011.

Cette saison, il a conservé une fiche de 10-8 et une moyenne de points mérités de 3,82.

Plus tôt en journée, les Tigers avaient échangé le voltigeur Justin Upton aux Angels de Los Angeles.