La Ligue scolaire attire l’attention

RIMOUSKI | La Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) ne forme pas que de bons étudiants, mais aussi d’excellents joueurs pour les circuits supérieurs. Plusieurs formations de la LHJMQ n’hésitent plus à piger dans ce bassin de développement pour colmater des brèches dans leur alignement.

À titre d’exemple, l’Océanic de Rimouski alignera cette année un deuxième joueur provenant de la LHPS.

Invité au dernier camp d’entraînement de l’équipe, Nathan Ouellet a fait sa place dans le vestiaire aux côtés de grandes vedettes du midget AAA, même s’il a évolué pendant quatre saisons au sein du programme de l’école secondaire de Rivière-du-Loup. L’attaquant de 17 ans rejoindra Louis-Philippe Denis, un autre produit de la LHPS (Collège Saint-Hilaire).

Puisque ses relations avec Hockey Québec semblent en voie de s’améliorer, la LHPS profite d’une meilleure visibilité auprès des dirigeants du circuit Courteau. Douze de ses joueurs ont été recrutés par des dirigeants de la LHJMQ au repêchage de juin dernier à Saint John.

Sentiment de fierté

« J’ai toujours trouvé ça plate ce conflit-là [entre Hockey Québec et la LHPS] », indique Ouellet, inscrit en techniques policières au Cégep de Rimouski. Le jeune homme n’a jamais joué de hockey AA et a intégré le hockey scolaire à partir de sa deuxième secondaire.

« Ça me rend fier et tant mieux si cela donne une bonne visibilité au programme. Il y a plusieurs chemins pour se rendre dans le junior majeur. »

Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, connaît pertinemment la qualité des dirigeants et du personnel d’encadrement gravitant autour de la LHPS. Son adjoint, Dave Horth, travaille au sein des équipes de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette en plus d’agir à titre de responsable des opérations hockey pour la LHPS.

Enseignant de formation, Beausoleil estime que les succès de Nathan Ouellet prouvent qu’il n’est plus nécessaire d’émerger des structures intégrées AAA pour attirer l’attention et faire sa place dans des équipes supérieures.

« Nathan est un pionnier pour le hockey scolaire dans le Bas-Saint-Laurent. J’ai tout de suite apprécié son intelligence et sa réceptivité au camp. On voit qu’il a un potentiel de développement et qu’il peut brouiller les cartes. C’était la même chose pour Denis. On ne peut plus se passer du bassin de joueurs de la LHPS. La province compte 100 000 joueurs de moins qu’en Ontario et les ligues sont de plus en plus compétitives », estime le dirigeant de la LHJMQ.

Une deuxième chance

Ouellet profitera pleinement de cette chance inouïe de poursuivre sa carrière de hockeyeur. Peu importe s’il perçait ou non l’alignement de l’Océanic, il s’était déjà inscrit au Cégep de Rimouski et souhaitait favoriser ses études en demeurant dans sa région natale.

« J’ai encore ma chambre aux résidences du cégep. Je ne sais pas ce que j’en ferais, mais tant mieux si je peux encore combiner le hockey et le volet scolaire. »

Fier de la réussite du programme

Même si sa principale mission consiste à favoriser le développement scolaire de l’élève-athlète, la LHPS ne peut que se réjouir de fournir de plus en plus de joueurs aux équipes de niveaux supérieurs. La progression de ses hockeyeurs se fait remarquer partout au Québec et dans toutes les catégories d’âge.

C’est ce que croit le président de la LHPS, Mathieu Darche. Diplômé de l’Université McGill, ce dernier sait pertinemment que la pépinière de joueurs pour la LHJMQ demeure la Ligue midget AAA. Son circuit offre toutefois une autre possibilité aux jeunes passionnés pour assurer leur réussite à l’école et dans le sport.

« On tire bien notre épingle du jeu avec nos 2000 joueurs. Le but n’est pas de trouver la meilleure voie entre la nôtre et celle de Hockey Québec. Elles sont complémentaires. Notre M18 n’est pas loin derrière le midget AAA et nos jeunes voient qu’il y a de bons débouchés autant dans le junior majeur que dans les prep school et les universités américaines », indique l’ancien du Canadien de Montréal.

Taux de diplomation à 100 %

Dans cette optique, ses récents rapprochements avec Hockey Québec devraient aider la LHPS à promouvoir son offre de services à travers la province. Dès l’an prochain, ses joueurs pourront intégrer les différentes équipes représentant la province dans les compétitions nationales, au même titre que ceux issus des structures intégrées AAA.

« Nous voulons tous faire progresser le hockey, mais je suis surtout fier que notre taux de diplomation soit à 100 % pour nos joueurs comparativement à la moyenne provinciale qui est de 78 %. »

Des préjugés à faire disparaître

Le responsable du programme études-hockey à l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Terry Michaud, voit lui aussi disparaître les préjugés qu’entretiennent certains dirigeants d’équipes midget AAA ou junior majeur par rapport au hockey scolaire. Encore aujourd’hui, de nombreux parents hésitent à inscrire leurs jeunes dans la LHPS afin d’éviter qu’ils soient ignorés par les structures compétitives de Hockey Québec.

« On ne peut plus apposer des étiquettes à nos jeunes. Notre travail collectif consiste à en faire de bons joueurs, mais aussi de bons citoyens. Ceux qui accèdent à des niveaux supérieurs sont des modèles pour les autres qui les suivent dans la LHPS », dit-il.