Mariage intime

Amoureux depuis 2010 et fiancés depuis deux ans, Maripier Morin et Brandon Prust ont finalement choisi de se dire «oui» loin des regards indiscrets cet été.

«C’était une journée spéciale, car tous les gens que tu aimes et qui t’aiment sont réunis. Ils sont là pour célébrer avec toi et te communiquer leur amour. La seule chose qui était importante cette journée-là, c’était de se dire qu’on s’aime et qu’on se choisit», confie la vedette du petit écran, lors du lancement de programmation de TVA, lundi dernier.

La marraine de La Voix Junior a d’ailleurs pu compter sur l’aide de dame Nature qui a cessé ses caprices estivaux le temps d’un week-end.

«On est tombés sur l’une des seules fins de semaine ensoleillées de l’été. Je nous trouve vraiment choyés», raconte-t-elle.