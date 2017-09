Martin Reway invité au camp des recrues

Le Canadien de Montréal a dévoilé vendredi le nom de ses 23 joueurs qui participeront à son prochain camp des recrues et l’attaquant Martin Reway sera au nombre des hockeyeurs présents du 7 au 13 septembre.

Le Tchèque a raté toute la dernière saison à cause d’une infection au cœur, lui qui avait signé un contrat de trois ans en 2016. Il disait récemment vouloir se tailler une place avec le grand club cet automne, selon ce qu’avait rapporté le média slovaque Sport.

Outre Reway, les attaquants William Betten et Daniel Audette, ainsi que les défenseurs Noah Juulsen et Victor Mete seront sur la glace. Aussi, quatre des sept joueurs sélectionnés lors du repêchage 2017 de la Ligue nationale, soit les arrières Scott Walford, Josh Brook et Jarret Tyska, ainsi que l'attaquant Cale Fleury, montreront leur savoir-faire.

Les gardiens Michael McNiven et Antoine Samuel défendront la cage du Tricolore, qui prendra part à un tournoi des recrues avec les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa du 8 au 10 septembre, au Ricoh Coliseum.

Par ailleurs, la première sélection de l'équipe, Ryan Poehling, un joueur de centre originaire du Minnesota, ne pourra y participer, puisque la saison de hockey collégial américain (NCAA) est déjà en branle.