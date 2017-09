Pas un seul coupable

En dépit de cette défaite amère, l’entraîneur-chef, Jacques Chapdelaine, a évité de mettre le blâme sur son quart-arrière, qui a livré une autre performance décevante.

Il est revenu sur le fait qu’il a décidé d’envoyer Drew Willy dans la mêlée pour les dernières minutes de la partie.

« Darian n’a pas si mal joué, mais il n’était pas capable de faire avancer les chaînes ou de finir ses séquences à l’attaque, a souligné le pilote des Alouettes. On voulait simplement poser un geste afin de créer une étincelle.

« On tentait d’avoir une certaine production pour la fin de la rencontre, car nos séries étaient trop courtes. Par contre, il y avait plusieurs paramètres qui ne jouaient pas en notre faveur. Je ne crois pas que nous étions à plat. »

Sutton menotté

L’un d’eux est l’absence du bloqueur Jovan Olafioye, qui a déclaré forfait avant de se pointer au stade.

« Tout a changé vers 16 h, a affirmé Chapdelaine. On a su qu’il avait encore des raideurs au dos et qu’il était incapable de sauter sur le terrain. On a donc dû réaménager nos éléments sur la ligne offensive à quelques heures de la rencontre. »

Pour la première fois de la saison, le porteur de ballon Tyrell Sutton a été menotté, malgré sa puissance habituelle. Bien sûr, il était très frustré de la situation, car il savait qu’il devait être un facteur important dans le rendement de son équipe.

Des punitions de trop

Les Moineaux ont écopé de 11 punitions pour un total de 138 verges. Une situation impardonnable pour une formation qui jouait son match le plus important de l’année.

« On a fait preuve d’indiscipline. Il n’y a pas de doute là-dessus, a précisé Chapdelaine. Même si la défensive a fait de bonnes choses, les punitions ont permis à Ottawa de garder leur attaque sur le terrain.

« On a aussi souvent manqué de concentration et on en a eu un bel exemple à la fin de la première demie. On se dépêchait de faire un placement alors qu’on avait tout le temps du monde. Ce sont des choses que tout le monde sait. »