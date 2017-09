Mariloup Wolfe a vécu une étape importante de sa vie de maman cette semaine.

« Mon petit dernier est rentré lundi à la maternelle », s’est-elle exclamée lors du dévoilement de programmation de l’automne-hiver de Radio-Canada, mardi dernier.

Ses fils Miro et Manoé Lemay-Thivierge, six et sept ans, ont donc pris le chemin de l’école, après des vacances sous le soleil des tropiques.

« Je reviens de vacances avec mes enfants dans un Club Med, question de bien souder la famille avant la rentrée scolaire. Manoé fait son entrée à sa deuxième année du primaire. J’étais touchée et fébrile. Je suis heureuse de les voir évoluer. Cela signifie aussi que la vie sera plus facile pour moi, car les deux vont à la même école », confie la réalisatrice.