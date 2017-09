Un été court chez l’Armada

La période estivale a été de courte durée chez l’Armada de Blainville-Boisbriand. Trois mois se sont écoulés entre son élimination en finale de la Coupe du Président et l’ouverture de son camp d’entraînement.

Qu’importe, les 15 joueurs de retour sont en grande forme et trépignent déjà d’impatience à l’idée d’entamer la septième campagne de la formation. Ils devront néanmoins s’armer de patience puisqu’elle débutera à Shawinigan dans 20 jours.

Deux semaines de congé

« L’été passe vite quand on se rend en finale, a fait savoir le vétéran Alexandre Alain qui est l’un des six joueurs de 20 ans encore dans l’alignement. J’ai pris deux semaines de congé après notre élimination et j’ai ensuite recommencé à m’entraîner avec les pros à Québec.

Après une longue saison de neuf mois, ce n’est pas beaucoup deux semaines, a ajouté celui qui a fait deux séjours aux États-Unis cet été. C’est important de décrocher. Je n’ai pas vraiment sauté sur la glace avant juillet. »

Alain a plutôt travaillé en gymnase en plus de suivre un cours d’été au collège. Il a gagné en puissance afin de pouvoir dominer dans tous les aspects du jeu. Selon lui, l’Armada sera encore menaçante cette saison, surtout si Pierre-Luc Dubois et Jérémy Roy devaient revenir dans le vestiaire après leur camp professionnel respectif. Lui-même participera à celui du Canadien dans quelques jours.

Très occupé

Si Alain a pu se la « couler douce » un petit instant depuis la mi-mai, Joël Teasdale et Francis Leclerc n’ont pas vu passer les trois derniers mois.

Le premier a participé aux essais physiques de la LNH avant de se diriger vers Chicago où il figurait au troisième tour de la liste des meilleurs espoirs disponibles au repêchage. Il a quitté l’Illinois sans chandail, mais avec une invitation au camp du Wild du Minnesota. Une aventure qui l’a incité à redoubler d’efforts à l’entraînement.

« Je n’ai jamais eu le temps de décompresser. J’ai vécu un moment difficile au repêchage, parce que ce n’était pas le scénario que je m’étais fait. J’étais un espoir de troisième tour et je n’ai pas été repêché. Ça m’est rentré dedans sur le fait. Mais ça m’a motivé à travailler plus fort, a expliqué l’attaquant de 18 ans. Je suis resté près de l’aréna à Boisbriand pour me préparer à la nouvelle saison. »

Leclerc n’a pas chômé non plus. Invité au camp de développement de l’Avalanche du Colorado, il a passé cinq jours à Denver. Il s’est par la suite époumoné dans le gymnase en perdant 24 livres.

26 joueurs sous la main

Après deux bonnes semaines à l’entraînement, l’entraîneur-chef Joël Bouchard a décrété une longue fin de semaine de congé de quatre jours. Celui-ci a encore sous la main 26 joueurs, dont 15 attaquants et neuf défenseurs. Il a toutefois officiellement choisi ses deux gardiens. Francis Leclerc sera secondé d’Émile Samson cette saison.

L’entraîneur accueillera samedi le Tchèque Jan Hladonik, sa première sélection à l’encan européen en juin. Celui-ci a raté la rentrée de l’équipe en raison de ses examens à la maison, a justifié Bouchard.

D’ici l’ouverture de la saison, il aura amplement le temps de s’accoutumer à ses nouvelles couleurs et de faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers.