Un été dans les boîtes

L’animatrice Marie-Claude Barrette a beau avoir emménagé dans une nouvelle demeure cet été, elle a tout de même encore l’impression de vivre en camping.

«On n’a pas encore vendu l’autre maison. On dirait qu’on a été saisi par la banque! On a laissé des meubles dans la première maison et il en manque dans la deuxième. Alors, il y a beaucoup de boîtes partout que l’on devrait défaire, mais on ne peut pas, car on ne sait pas où placer les choses. Si quelqu’un vient chez moi, il va pleurer! On est en camping dans notre nouvelle maison. J’inviterai juste moins de gens à la maison ; on ira au restaurant à la place», a dit en riant celle qui pilote l’émission Deux filles le matin, lors du tapis rouge du lancement de programmation de TVA, lundi dernier.