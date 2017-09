LAPIERRE, Carmen



C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Carmen Lapierre, survenu à Lachine, le 23 juillet 2017 à l’âge de 76 ans. Une grande dame est partie rejoindre celles et ceux qu’elle a chéris et qui l’ont précédée.Elle laisse dans le deuil, son conjoint des quarante-deux (42) dernières années, Ridha, ses enfants Jean (Stéphanie) et Louise, ses petits-enfants Katherine (Simon), Stéphanie, Guillaume, Maxime et son arrière-petit-fils Jacob, ses frères et soeurs, plusieurs belles-soeurs et beaux-frères, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Un merci sincère pour les bons soins prodigués et la présence de tous ceux qui nous ont supportés dans cette épreuve, grâce à vous, elle a terminé ses jours dans la quiétude et l’amour.La famille vous accueillera en l’église Saints-Anges de Lachine, 1400 boul. Saint-Joseph (angle 15e Avenue), le samedi 23 septembre 2017 pour recevoir vos condoléances dès 9h. Une cérémonie sera célébrée à compter de 10h.www.salonfunerairelfc.com