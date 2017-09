Antony Auclair perce l'alignement des 53 joueurs des Buccaneers de Tampa Bay et débutera la saison dans la NFL

L'ailier rapproché Antony Auclair est devenu samedi le premier joueur du Rouge et Or de l'Université Laval à se tailler une place dans la NFL, alors que le Beauceron a été confirmé dans l'alignement de 53 joueurs des Buccaneers de Tampa Bay.

À LIRE AUSSI: Le rêve américain d'Antony Auclair

Auclair a connu un très bon camp d'entraînement et a bien paru dans les quatre matchs hors concours des Bucs. Plusieurs signaux laissaient croire depuis un certain temps qu'il serait en mesure de percer l'alignement. Les entraîneurs parlaient de lui de façon très élogieuse et les journalistes qui couvrent l'équipe avaient aussi de bons mots à dire sur lui.

Le Québécois devra bien faire sur les unités spéciales pour obtenir du temps de jeu régulier. Même s'il fait partie de l'équipe, on devra attendre pour savoir quand Auclair évoluera dans une première rencontre de la saison régulière dans la NFL. Chaque match, 46 joueurs sur l'alignement de 53 joueurs sont en uniforme.

Plus de détails à venir...