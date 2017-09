«Dans le country québécois, ce sont les femmes qui dominent»

Il y a deux ans, de jeunes stars de la musique country américaine comme Kelsea Ballerini, montaient au front pour dénoncer un animateur de radio qui affirmait que les femmes étaient au country ce que les tomates sont à une salade : une garniture. Alors que le marché du country est majoritairement dominé par les hommes aux États-Unis, ici, au Québec, ce sont visiblement les femmes qui « rockent » ce créneau musical.

Il n’y a que sept femmes parmi les 40 artistes country les plus populaires de tous les temps, selon un palmarès établi par le magazine Rolling Stones. Le phénomène est visible quand on regarde les nominations aux différents galas country : ce sont les hommes qui sont majoritairement primés. Aux derniers CMT Awards, sept hommes sont repartis gagnants parmi les neuf catégories.

À l’ombre des États-Unis, le milieu du country québécois fait pourtant exception.

Le Festival western de Saint-Tite, dont deux filles sont à la tête de la programmation, frôlent la parité homme femme dans son offre de spectacles. Sur douze artistes qui prendront part au spectacle de clôture le 16 septembre, on y trouve neuf femmes.

On est loin de la situation qu’on retrouve dans les autres genres musicaux au Québec. En mai, 136 artistes musiciennes, dont les sœurs Boulay et Ariane Moffatt, lançaient le mouvement Femmes en musique pour faire face au sexisme dans l’industrie et dénoncer leur sous-représentation dans les festivals.

Dans le monde du country, les chanteuses ne vivent pas la même réalité. « Quand cette controverse-là est sortie (le mouvement Femmes en musique), moi ça ne me rejoignait pas, souligne la chanteuse Cindy Bédard, qui fait partie du spectacle de clôture du Festival. Je lisais ça, et je comprenais le point de vue. Mais nous, dans le country, les femmes ont quelque chose, une espèce de pouvoir, et on est vraiment de l’avant. Je n’ai jamais senti de différence de genre. »

Pratiquement toutes les chanteuses country interviewées abondent en ce sens, et ont rappelé qu’elles ne font pas oublier les Paul Daraîche et Patrick ­Norman. « Je ne me suis jamais sentie à part parce que je suis une femme, souligne Renée Martel. Ici, au Québec, il y a beaucoup de femmes dans le country, sinon plus. Quand je monte un show, je trouve difficile parfois d’aller chercher des gars, parce qu’il n’y en a pas tant que ça. »

« C’est vrai que sur le marché ici, les femmes sont assez nombreuses maintenant, j’ai eu cette réflexion-là dernièrement, affirme Guylaine Tanguay, qui était la quatrième en 2016 dans le palmarès des ventes d’albums québécois. Je ne sais pas si les hommes ont moins osé dans les dernières années s’en aller dans le country, ou s’il y en a juste moins qui sont fans, je ne sais pas. Mais je suis d’accord qu’on a une belle place. »

« Quand j’ai commencé en 1997, c’était audacieux de faire du country. Mais j’ai toujours affiché que j’aimais ça, et j’ai toujours eu une belle place en tant que femme », affirme Manon Bédard, qui célèbre 20 ans de carrière cette année.

« Une famille »

Pourquoi ? Parce que le milieu du country québécois « est une bulle, comme une famille », explique Annie Blanchard. Il plane un respect mutuel envers les artistes qu’on ne trouve pas ailleurs. « Je n’ai jamais ressenti de discrimination, pas ici. Mais, peut-être que si je mettais les pieds l’autre côté de la frontière ce serait différent », ajoute-t-elle.

« C’est certain que c’est vraiment une autre route que celle de la pop, ajoute Cindy Bédard. C’est un petit milieu, et on a beaucoup de respect les uns des autres. »

Véronique Labbé, qui est présente depuis une vingtaine d’années à Saint-Tite, souligne « le front » qu’ont eu les Renée Martel et Julie Daraîche de ce monde, elles qui ont pavé la voie aux autres femmes. Mais pour elle, « en tant que fille, je ne te cacherai pas que c’est plus difficile de faire sa place », affirme la chanteuse.

La relève est là également, avec de jeunes artistes comme Laurie Leblanc et Gabrielle Goulet, font remarquer les chanteuses bien établies. Et aussi, de nouveaux artistes qui embarquent dans la tendance new country.

« C’est fou le nombre de jeunes qu’il y a au Festival. C’est frappant », remarque Annie Blanchard.

Encore des clichés

Cela dit, les artistes country ont encore de la difficulté à se défaire de préjugés à leur égard, non pas à cause de leur sexe, mais au style de musique.

« Je n’ai jamais senti de discrimination par rapport au fait que je sois une femme, mais plus par rapport à la musique country. Tu es vu différemment quand tu fais du country, mais dans mon cas, ç’a beaucoup changé depuis quelques années », affirme Guylaine Tanguay. Elles Participeront au 50e Festival western de Saint-Tite

Annie Blanchard Photo courtoisie, Olivier Sansom Arcand Avant même que le public ne la découvre avec son interprétation ­d’Évangéline à Star Académie en 2005, Annie Blanchard a toujours fait du country. Elle a lancé à l’automne 2016 son quatrième album, Those Were The Days, où elle fait une relecture de grandes chansons country anglophones. Habituée du festival de Saint-Tite, elle reprend sa tournée en salles en automne, elle passera par Québec et Drummondville, entre autres, et elle souhaite sortir un nouvel album l’an prochain.