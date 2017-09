Dans l’univers de Chris Hadfield

Astronaute durant 21 ans, Chris Hadfield passe aujourd’hui sa « retraite » à donner des conférences à travers le globe et à participer à différentes émissions sur l’environnement. À quelques jours de son spectacle à Montréal, Le Journal s’est entretenu avec le sympathique colonel de 57 ans.

Musicien à ses heures, Chris ­Hadfield se fait un plaisir de trimballer sa guitare aux quatre coins du pays avec sa nouvelle tournée Canada 150. « Le 150e anniversaire n’est qu’un prétexte pour réfléchir sur notre pays et regarder où nous sommes rendus », dit-il.

Dans son nouveau spectacle, l’ancien astronaute va à la rencontre du public pour raconter des histoires sur le Canada, le tout teinté de ses expériences personnelles. « Ça ne fait pas juste 150 ans que nous sommes ici, bien sûr. La terre est là depuis des milliards d’années. Je veux raconter cette histoire d’où nous venons. Je vais aussi parler des vagues d’immigration que le Canada a connues. »

Dans 30 pays

Concernant les chansons du spectacle, Chris Hadfield n’avait toujours pas arrêté son choix sur des morceaux précis, au moment de notre entretien. « Il y a quelques grandes chansons canadiennes folk et country. Je vais probablement jouer aussi des pièces originales. Je trouve que la musique devrait être organique et spontanée. »

Parallèlement à cette tournée canadienne, Chris Hadfield se tient occupé avec plusieurs autres projets. Des exemples ? Il a une série sur YouTube, intitulée Rare Earth, qu’il a filmée au Japon, au Cambodge et au Vietnam. Il a aussi tourné une série pour la BBC, One Strange Rock, réalisée par Darren ­Aronofsky (Requiem for a Dream). « Nous avons filmé dans 30 pays », dit-il.

Heureux pour Julie Payette

On ne peut parler à Chris Hadfield sans lui demander ce qu’il pense de la nomination de son ancienne comparse astronaute, Julie Payette, comme gouverneure générale du Canada.

« Dans les secondes qui ont suivi ­l’annonce, je l’ai félicitée, dit-il. Quel inspirant et excellent choix pour le Canada ! Julie et moi avons été sélectionnés comme astronautes le même jour. Je la connais depuis plus de 25 ans maintenant. J’ai vu à quel point elle est une Canadienne merveilleuse. Elle représentera et inspirera le Canada d’une excellente façon. Je suis heureux pour elle. »

Est-ce que cette nomination lui a donné le goût de se lancer en politique ? « Pas du tout ! J’ai déjà servi mon pays depuis 35 ans. J’aime la politique. Mais j’aime encore plus le mélange de projets que je fais en ce moment. »

Chris Hadfield transportera à Montréal sa tournée Canada 150 Tour le 21 septembre, au Théâtre Maisonneuve. Pour les détails : chrishadfield.ca.