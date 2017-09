Encore et toujours les Patriots

Une croyance populaire veut qu’après un championnat, les tenants du titre deviennent moins affamés. C’est peut-être vrai pour certaines équipes dont c’est l’objectif d’une vie et qui estiment l’avoir atteint. Sauf que l’appétit pour la victoire est insatiable chez Bill Belichick. Et chez Tom Brady. Et chez des dizaines de coéquipiers et membres de l’organisation atteints de ce virus incurable qui se traduit en allergie à la complaisance.

Cela étant dit, je viens peut-être de jeter un mauvais sort aux Patriots, autant idolâtrés que méprisés par des légions d’amateurs de football.

Car, puisque vous vous posez sûrement la question, pas le choix d’y aller avec un exercice d’humilité pour entamer l’année avec vous, chers lecteurs. J’attaque ma septième saison sur la couverture de la NFL et, malgré toute l’énergie que j’y investis, je ne suis jamais parvenu à ce jour à prédire correctement l’issue du Super Bowl lorsque je mets ma tête sur le billot dans ces pages, avant chaque campagne.

Au cours des dernières années, des clubs que je voyais tout rafler ont atteint la finale de conférence ou le grand match (sans le remporter), mais c’est là que votre humble serviteur s’est approché le plus près de la gloire. À quoi bon le cacher, on se dit tout, n’est-ce pas ?

PATRIOTS ENCORE PLUS FORTS

Les Patriots deviendront donc les premiers depuis... eux-mêmes (!), en 2003 et 2004, à remporter le Super Bowl deux années de suite.

Dans les semaines qui ont suivi leur conquête en février, ceux-ci se sont montrés hyperactifs sur le marché des échanges et des agents libres pour améliorer leurs effectifs.

Qu’il s’agisse du receveur Brandin Cooks, que le coordonnateur offensif Josh McDaniels déploiera à toutes les sauces, des porteurs Mike Gillislee et Rex Burkhead, du secondeur David Harris ou du demi de coin Stephon Gilmore, qui élève d’une grosse coche le talent dans la tertiaire, les Patriots semblent mieux nantis sur tous les fronts.

Évidemment, Tom Brady a 40 ans et, à cet âge vénérable, le corps d’un athlète peut dépérir à tout moment. Mais Brady est dans une forme resplendissante, il mène une vie de moine tibétain et il a été plutôt bien protégé. À moins qu’ils vivent un déclin plus spectaculaire que celui du groupe Ace of Base dans les années 1990, les Patriots semblent invincibles.

ET LA PERTE D’EDELMAN

La perte de son as receveur Julian Edelman pourrait faire mal, d’accord. Après tout, Edelman est monsieur troisième essai et, lorsqu’il a raté sept matchs en 2015, la fiche des Patriots a chuté à 3-4 et les points marqués sont passés de 32 à 23 par match. Mais il y a deux ans, les Brandin Cooks, Chris Hogan, Malcolm Mitchell et autres joujoux n’étaient pas à bord.

C’est une blessure qui fait mal, certes, mais nul n’est mieux nanti que les Patriots pour passer au suivant.

Ailleurs dans l’association américaine, seuls les Steelers et les Raiders constituent de vraies menaces à leur règne.

ET LES ADVERSAIRES SERONT...

Dans l’Association nationale, les prédictions sont toujours plus corsées parce que, d’une année à l’autre, des candidats inattendus émergent de l’ombre.

Mon don faillible de clairvoyance me révèle que les Packers se rendront au match ultime. L’irrésistible poussée de l’équipe en fin de saison dernière pourrait être le début d’une plus longue lancée. Les principaux ténors offensifs chantent toujours et la défensive ne peut être évaluée sur les bases de la dernière saison, puisque la tertiaire au grand complet s’est retrouvée dans le plâtre à un moment ou un autre.

Les Cowboys, si la guigne de la deuxième année n’atteint pas Dak Prescott et Ezekiel Elliott, seront parmi les prétendants, tout comme les Giants, qui regorgent de munitions offensives et dont la défensive a fait un bond prodigieux en 2016.

Donc, Patriots contre Packers, le 4 février à Minneapolis, ça vous enchante ? Allez-y avec des mises modérées, tout de même...