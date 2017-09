Brillant sous la pluie, Lance Stroll sur la première rangée au GP d’Italie dimanche

MONZA | Lance Stroll s’élancera de la première rangée au départ du Grand Prix d’Italie qui aura lieu dimanche sur le mythique circuit de Monza.

Auteur du quatrième chrono le plus rapide lors de la dernière ronde (Q3) des qualifications, le pilote québécois, il est vrai, profitera des pénalités imposées à Max Verstappen et à Daniel Ricciardo, classés devant lui au volant de leur Red Bull, pour partager la première ligne en compagnie de Lewis Hamilton (Mercedes), détenteur de la position de tête.

Cette séance de qualifications un peu folle s’est déroulée sous la pluie non sans avoir été interrompue pendant plus deux heures et demie.

Stroll, brillant dans ces conditions exécrables dès la dernière séance d’essais libres en matinée, a poursuivi sur sa lancée en après-midi à bord de sa Williams pendant les trois étapes des qualifications où il a d’ailleurs dominé son coéquipier Felipe Massa à chaque occasion. Le Brésilien a inscrit le 9e meilleur temps de la dernière ronde.

Auteur d’un dernier chrono de 1 min, 37,032, qui lui a valu le 4e rang, le jeune pilote montréalais, âgé de 18 ans seulement, obtient son meilleur résultat en qualifications depuis le début de sa carrière en F1 amorcée en mars.

Hamilton, lui, devient le nouveau détenteur du record de positions de tête en F1 avec 69, une de plus que Michael Schumacher.