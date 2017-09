Houston: Les joueurs des Astros s'impliquent

Les joueurs des Astros ont utilisé leur journée de vendredi pour s’impliquer dans la communauté, la ville de Houston a été frappée de plein fouet par l’ouragan Harvey au cours des derniers jours pendant qu’ils devaient continuer leur calendrier régulier.

L’équipe a ainsi dû disputer sa série de trois matchs contre les Rangers du Texas au domicile des Rays de Tampa Bay, le Tropicana Field, cette semaine.

Elle est maintenant de retour en ville pour y affronter les Mets de New York ce week-end.

Le gérant A.J. Hinch et 16 de ses joueurs étaient présents au George R. Brown Convention Center vendredi après-midi, où plusieurs gens dans le besoin logent depuis que la ville est inondée.

«Ce n’est que le premier jour, a souligné Hinch au quotidien "Houston Chronicle". Les gens auront besoin de notre aide dans un mois, dans six mois et même dans un an, afin de rebâtir cette ville. Il n’y a pas de match aujourd’hui. C’est notre devoir en tant qu’être humain de faire sourire quelqu’un maintenant.»

«La seule façon de rebâtir quelque chose est de commencer, et ce processus débute avec les Astros de Houston.»

Redonner au suivant

Le joueur de deuxième but Jose Altuve fera un don de 30 000 $ aux sinistrés, en plus de distribuer plus de 25 000 $ en souliers et autres vêtements par le biais de son commanditaire New Balance.

«Je dois quelque chose à Houston pour tout ce que les gens ont fait pour moi, a-t-il confié. Maintenant, c’est mon tour d’aider ces gens.»

Hinch était très heureux de la réponse de ses joueurs, qui n’ont pas hésité à rencontrer les gens afin de leur démontrer leur support.

«Tout ce que nous pouvons faire, c’est aider, a-t-il dit. Parfois, c’est au niveau financier, dans d’autres cas, il s’agit de leur temps et de leur énergie. Rien ne sera réglé après une journée comme celle-ci. Nous serons ici pendant tout ce temps.»