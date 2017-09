La saison se termine lundi

Élyse Marquis parle avec cœur de cette dernière saison des Chefs ! L’animatrice ne pouvait être plus heureuse du retour du concept original, et le public, lui aussi, a semblé apprécier, puisque l’émission a rallié une moyenne de 703 000 téléspectateurs chaque semaine. L’aventure culminera lundi avec une finale enlevante, à l’image de la saison, promet Élyse Marquis.

Pour la première fois de l’histoire de l’émission, on a rebrassé la sauce de la finale, pour concocter une émission qui s’avérera déchirante. Les trois finalistes — Ann-Rika, de Lévis, puis ­Romain et Laurent, de Montréal — s’affronteront d’abord sur la ligne de départ.

Alors qu’ils ont carte blanche pour concevoir un menu quatre services, l’un d’entre eux sera éliminé à mi-­chemin par les juges, Pasquale Vari, Jean-Luc Boulay et Normand Laprise. C’est l’originalité et la précision de leur entrée chaude et de leur entrée froide qui ­détermineront qui poursuivra jusqu’à la fin pour tenter de remporter les grands honneurs.

« C’est crève-cœur, dit celle qui connaît déjà l’issue de l’émission. Ils ont cinq heures pour tout faire. Tu fais tes entrées, mais tu démarres quand même ton plat principal et ton dessert. Il y aura un ­candidat qui devra laisser ça en plan. »

« Cette année, on ne leur impose pas de recettes, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Évidemment, il faut que ce soit créatif. Plus on se rapproche de la finale, plus c’est enlevant », concède Élyse Marquis.

À la suite des critiques de la saison précédente et des demandes du public, Radio-Canada a remporté son pari en ramenant la version originale des Chefs ! cette année. « Ils ont vraiment pris une chance, soutient Élyse Marquis, qui souhaite que ça revienne également l’an prochain. C’est rare qu’on ramène un concept. »

« Mais je ne pensais pas qu’il y aurait autant d’engouement, ajoute-t-elle. Nous, on était très, très, très contents d’être là, autant moi, que les juges, que l’équipe technique, et je pense que ça s’est senti à l’écran. »

Ce qui a le plus marqué Élyse Marquis cette saison-ci, c’est à quel point les candidats étaient préparés.

« Ils étaient extrêmement prêts, et malgré ça, ils ont dû travailler très fort. Sidney l’a dit : “Les Chefs ! c’est ­beaucoup plus difficile qu’on pense, même pour un chef.” Il y a aussi eu un esprit d’équipe ­extraordinaire, et pourtant, c’est une compétition. Chacun voulait gagner, mais sans faire de “jambette” aux autres. Ça m’a beaucoup ­impressionnée. »

La saison nous a fait vivre plusieurs bons moments de télé, ne serait-ce que les quatre duels consécutifs de Samuel.

Le gagnant de lundi repartira avec 40 000 $ en prix, dont un voyage en Italie et un stage à New York dans la brigade de Daniel Boulud.

La finale des Chefs ! sera diffusée lundi, à 20 h, à Radio-Canada.