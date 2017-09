L’avenir de Zaripov toujours en suspens

Danis Zaripov est une légende vivante de la KHL.

Il a joué au plus haut niveau du hockey russe depuis 1999, amorçant sa carrière dans sa ville natale de Tcheliabinsk, puis se retrouvant à Kazan et, finalement, retournant dans la région où il habite; d’ailleurs, à Magnitogorsk, il a aidé le Metallurg de Mike Keenan à remporter la coupe Gagarine.

À travers tout cela, Zaripov a été l’un des plus brillants marqueurs du hockey en Russie, affichant régulièrement une moyenne d’un point par match dans la KHL et constituant l’un des éléments-clés d’un des trios les plus dangereux d’Europe.

Sa carrière devait boucler un cercle l’été dernier avec un retour à Kazan, la capitale de la république autonome du Tatarstan, là où, en tant que Tatar, il est un héros national.

Même à 36 ans, Zaripov n’a pas perdu de ses pouvoirs offensifs, comme en fait foi son incroyable performance durant les dernières séries éliminatoires (15 buts et 22 points en 18 matchs, en route vers le titre de l’Association de l’Est). Il représentait une valeur sûre pour les Jeux olympiques.

Le rêve de procurer à l’Ak-Bars de Kazan un autre championnat et de signer un gros contrat est tombé à l’eau plus tôt cet été quand on a annoncé que Zaripov, dont les accomplissements héroïques avaient fait écarquiller les yeux en séries, avait échoué à un test antidopage et devait ainsi être suspendu pour deux ans par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

Étant donné que la fédération russe est sous l’égide de l’IIHF et que la KHL est également subordonnée par l’organisation nationale, cela veut dire pas de Jeux et pas d’entente avec l’Ak-Bars pour Zaripov.

Mais étrangement, cela lui a aussi ouvert une porte en Amérique du Nord, là où il a évolué pour la dernière fois il y a presque 20 ans avec les Broncos de Swift Current.

Ironiquement, la possible fuite de Zaripov vers la LNH est devenue un peu controversée en Russie, car le circuit nord-américain considère que les règles contre le dopage de l’IIHF ne s’appliquent pas à lui et que l’infraction de Zaripov n’est pas une raison suffisante d’exclusion.

« C’est comme si le hockey nord-américain compliquait la tâche de la Russie de lutter contre ce fléau », a écrit Oleg Shamonayev, du média Sport-Express, considérant étrange que l’Ouest ait des standards beaucoup moins élevés que la Russie, qui est constamment sous les feux de la rampe à ce propos.

Malgré le beau potentiel du projet, Zaripov n’était pas particulièrement enthousiaste quant à l’idée d’un déménagement.

Il s’est montré prudent en public malgré les rumeurs l’envoyant dans diverses formations de la LNH. Parmi elles, il y a eu le scénario plausible impliquant le Lightning de Tampa Bay (Steve Yzerman a-t-il déjà rencontré un Russe qu’il n’aimait pas ?) et l’éventualité plutôt fantaisiste d’une embauche par les Capitals de Washington (ce serait suffisant pour inciter Alexander Ovechkin à renoncer à son titre de joueur russe actif le plus âgé de la LNH).

Zaripov a rapidement écarté du revers de la main toutes les spéculations et il a continué à exprimer le souhait de voir la sanction de l’IIHF annulée dans un processus d’appel. Ce débat médiatisé entourant sa venue dans la LNH ne vaut possiblement rien, car le talentueux ailier n’a jamais déployé une fraction de son savoir-faire sur les patinoires ayant les dimensions de la LNH ou contre une opposition du calibre de cette ligue.

Particulièrement, sa ligne d’attaque à Kazan – dominante dans la KHL – a été inefficace face au Canada lors des Jeux olympiques de Vancouver.

Les Slovaques dans le trouble

La saison vient tout juste de commencer et il y a déjà des rumeurs de faillite à propos d’une équipe du circuit. Cette fois, il s’agit du Slovan de Bratislava, la seule concession slova­que de la KHL.

Malgré tous les problèmes financiers bien documentés qu’elle a dû régler au fil des ans, la KHL n’a jamais vu une de ses formations fermer boutique au milieu du calendrier et il faut lui en donner crédit.

Cependant, le Slovan semble nager en eaux troubles. Comme les médias russes l’ont rapporté, il a entamé son camp d’entraînement seulement une semaine avant le début de la campagne, car ses coffres étaient vides.

Il accuse déjà du retard dans l’envoi de ses chèques de paie et aucune aide n’est prévue. L’équipe songe même à économiser en renonçant aux vols nolisés et en préférant les vols commerciaux.

Sachant que son prochain périple le mènera en Extrême-Orient et qu’il n’y a aucune liaison directe entre Bratislava et Vladivostok, ce voyage serait des plus ardus.