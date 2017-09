Les étés se suivent...

À pareille date l’an dernier, Guylaine Tremblay protégeait un énorme secret : celui du sort réservé à Marie dans Unité 9. Est-elle morte ou vivante ? Alors que deux millions de Québécois cherchaient une réponse à cette question, la ­comédienne devait rester muette. Cette année, la principale intéressée peut souffler. Le grand mystère du drame carcéral de Danielle Trottier concerne un autre personnage, celui de Jeanne (Ève Landry), qui aurait peut-être réussi à s’évader de Lietteville. Puisqu’elle n’est pas tenue au silence, nous avons discuté avec Guylaine Tremblay... non seulement d’Unité 9, mais d’En tout cas, une nouvelle comédie de TVA dans laquelle elle jouera une mère de famille du Saguenay qui déménage à Montréal pour être plus près de ses enfants.

Comment s’est passé votre été ? Plus reposant que l’an dernier ?

Absolument ! C’est plus Ève Landry qui s’est fait poser des questions cet été !

Lui avez-vous donné des conseils pour l’aider à gérer toute cette attention ?

Non. Elle se débrouille très bien. Cela dit, on comprend vraiment les gens de poser autant de questions. C’est normal : on les laisse toujours en plein suspense au mois d’avril !

Que pouvez-vous dire sur cette sixième saison d’Unité 9 ?

Pour moi, c’est une saison extraordinaire. J’ai l’impression de jouer une nouvelle ­Marie. Depuis qu’elle est sortie de ­prison, je redécouvre une autre femme. Une femme qui doit reprendre sa vie, qui doit ­apprendre à vivre en société...

Une femme démunie, si l’on se fie aux derniers épisodes...

Complètement. Sortir de prison après tout ce qu’elle a vécu, ça demande beaucoup de courage. Cette année, on va voir à quel point elle doit travailler fort pour reprendre sa vie. C’est vraiment le fun à jouer. Je suis vraiment contente.

Cet hiver, votre présence au générique d’En tout cas marquera votre retour à un genre que vous aviez délaissé depuis La petite vie et Histoires de filles : la comédie. À deux semaines du début des tournages, craignez-vous que vos muscles comiques se soient atrophiés au cours des dernières années ?

Avant d’accepter, je me suis ­effectivement dit : est-ce que je vais être encore ­capable ? Mais d’un autre côté, que tu joues dans une comédie ou dans un drame, ça part du même endroit : il faut jouer vrai. Quand tes textes sont bons, comme ceux de Rafaële Germain, tu dois juste jouer la vérité. La comédie va sortir tout seule. Je n’ai pas à penser : oh, mon dieu, il faut que je sois comique. Parce que les textes sont drôles. Mais contrairement au drame, la comédie demande un plus grand timing. Quand je joue une scène dramatique, c’est moi qui impose le rythme. C’est moi qui ­décide. Mais en comédie, ce n’est pas comme ça. C’est plus mathématique. C’est d’une rigueur absolue. Heureusement, je suis entourée d’acteurs merveilleux (Anne-Élisabeth Bossé, Mickaël Gouin, etc.) et notre réalisateur, François Jaros, est formidable. Il a plein d’idées. J’ai vraiment hâte de commencer à tourner.

Qu’est-ce qui vous a plu dans les textes de Rafaële Germain ?

L’intelligence. Quand je les lisais, je riais toute seule. Parce que c’est tellement ça, une relation mère-fille. Est-ce qu’il y a quelqu’un qu’on aime plus que notre mère ? Non. Est-ce qu’il y a quelqu’un qui peut nous énerver plus que notre mère ? Non plus ! La série montre bien cette relation.

Vous reconnaissez-vous dans certaines scènes ?

Oui. Non seulement comme fille, mais comme mère. Mes filles ont 17 ans et 20 ans. Des fois, je leur dis des affaires, mais je sais que c’est le genre de choses qu’il ne faut pas que je dise ! Mais c’est plus fort que moi ! La mère en moi veut parler. Elle veut donner son opinion !

Pourquoi rêviez-vous qu’Andrée Lachapelle joue votre mère dans En tout cas ?

Parce qu’Andrée, c’est mon amie depuis très longtemps. Depuis 1995, quand on a commencé à faire Albertine en cinq temps de Michel Tremblay au théâtre. C’est un show qu’on a fait durant cinq ans et qu’on a repris en tournée. On a tissé des liens très, très serrés et c’est comme ça qu’on est devenues des amies. Andrée, c’est une femme aussi belle intérieurement ­qu’extérieurement. C’est un privilège d’être son amie. C’est une personne exceptionnelle. Je suis honorée qu’elle joue ma mère.

ICI Radio-Canada Télé présente la ­nouvelle saison d’Unité 9 les mardis à 20 h. À compter du 12 septembre.

TVA diffusera En tout cas cet hiver.