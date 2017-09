Les Jays utilisent la longue balle pour l'emporter

Josh Donaldson a expédié un tir au-delà des limites du terrain dès la manche suivante. Il a été précédé au marbre par Darwin Barney et Luke Maile.

Barney a aussi étiré les bras dans une cause gagnante.

Le partant Marcus Stroman a quitté le match après une manche et deux tiers après avoir été atteint au bras par une flèche. Matt Dermody (2-0) l’a remplacé sur la butte et a signé son deuxième gain de la saison. L’artilleur a donné un coup sûr en deux manches et un tiers de travail.