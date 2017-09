Les nouveaux visages de la rentrée

Nouvelles séries, nouveaux personnages. Dans le tourbillon de la rentrée télé, quelques nouveaux visages font surface. Certains, bien implantés sur scène, élargissent leur public, alors que d’autres attirent les projecteurs sur leur polyvalence et leur talent. Voici quelques visages qui retiendront l’attention cet automne à la télévision.

Jay Du Temple

Animateur d’Occupation double

Vous allez me dire que Jay du Temple n’est pas un nouveau venu à la télé. Il collabore à Like-moi. Le gars sans vocabulaire de Je choisis Jonathan, c’est lui. Il nous livre ses opinions dans Code G et il anime un rendez-vous très chouette à Matv, UrbArt. Ce diplômé de l’École de l’humour, cuvée 2013, a décroché en 2015 les prix Artiste de l’année et Coup de cœur du public au Zoofest. Ceci étant dit, V prend un beau risque (que je salue) en lui confiant l’animation d’un show majeur : Occupation double, dont le retour suscite beaucoup d’enthousiasme. Jay est un gars rassembleur qui saura y mettre sa personnalité.

Alexa-Jeanne Dubé

Zoé Forest dans Faits divers

Alexa-Jeanne connaît déjà une dynamique carrière dans le milieu des courts-métrages et du web. Son rôle dans Féminin/Féminin de Chloé ­Robichaud lui a valu une première ­nomination aux Gémeaux en 2015. Polyvalente, elle joue, écrit et réalise. Sa série Drabes est disponible sur Tou.tv. Elle est aussi de la distribution de Faits divers, où elle incarne Zoé, la sœur de Constance (Isabelle Blais), avec laquelle elle habite. Zoé est aussi sa grande amie et confidente en plus de s’occuper de ses trois enfants et du motel de leur père (Guy Nadon), un alcoolique imprévisible.

Alice Pascual

Manuela dans Trop

Depuis sa sortie du ­Conservatoire d’art ­dramatique, Alice roule sa bosse sur les différentes scènes ­montréalaises, jouant aussi bien des auteurs actuels de chez nous comme Fanny Britt ou Annick Lefebvre ­(formidable J’accuse), que des classiques de Musset ou Tchekhov. À la télévision, nous l’avons vu dans Toute la vérité, Yamaska, 30 vies, O’ et ­Prémonitions. Mais son ­personnage de Manuela dans Trop nous la rend ­mémorable. Elle est la meilleure amie d’Isabelle (Évelyne ­Brochu), une avocate amoureuse qui cherche un sens à sa vie et qui ajoute une touche d’humour à cette ­charmante série.

Anthony Bouchard

Olivier dans la série du même nom

Anthony a une bouille ­craquante. Ce petit ­bonhomme de 8 ans a décroché, l’année dernière, son premier rôle, lors de sa toute première ­audition. C’était pour le film Les Rois ­Mongols de Luc ­Picard, qui prendra l’affiche ­pratiquement en même temps qu’-, dont il ­incarne le rôle-titre entre 6 et 8 ans. Pas de doute que nous le verrons grandir à l’écran.

Emmanuel Schwartz

François dans Blue Moon

Je me souviens d’avoir découvert Emmanuel pour la première fois dans une série jeunesse, Kif-Kif. C’était il y a 10 ans. Depuis, il est devenu un incontournable de notre théâtre, jouant à travers le monde les pièces de Wajdi Mouawad et participant à la création d’œuvres collectives qui ont fait jaser. Au cinéma, Xavier Dolan lui a fait confiance pour Laurence Anyways, Denis Villeneuve pour Next Floor et Podz pour L’Affaire Dumont. Il était aussi le personnage central du film Laurentie. La série web L’écrivain public, qui repose sur ses épaules, est à voir sans faute. Si les abonnés du Club Illico l’ont découvert dans Blue Moon, ce sera au tour du public de TVA de faire connaissance avec ce grand gaillard, qui y incarne un crac de l’informatique. Vous le verrez ­aussi dans un autre registre, soi celui d’un auteur chiant dans Trop. Un artiste à suivre.

Noémie O’Farrell

Roxanne dans L’heure bleue

À la fin de l’automne 2017, tout le monde connaîtra Noémie. Cette ­diplômée du Conservatoire d’art ­dramatique de Québec connaît une ­dynamique carrière, tant au théâtre qu’à la télévision (le public ado la connaît déjà et elle s’est mérité 2 nominations aux Gémeaux pour des projets en jeunesse) que sur le web. Cette saison, elle débarque dans L’Heure bleue, où elle sera Roxanne, la nouvelle coloc de David, Jules, Michel et Anne-­Sophie ­(Céline Bonnier). Une fille qui va ­s’imposer, semble-t-il. Parallèlement, nous la verrons dans Trop, où elle est la nouvelle blonde un peu caractérielle de Marc-Antoine (Éric Bruneau), l’ex d’Isabelle. Elle continue aussi à faire sa place à Vrak en se joignant à la ­distribution de Jérémie. Au cinéma, elle se transformera en suffragette dans La Bolduc.

Livia Martin

Son propre rôle dans Max et Livia

Maxim Martin a toujours parlé de sa fille dans ses ­spectacles. Nous l’avons vue grandir à ­travers ses monologues. La jeune fille a hérité de l’humour et de l’aplomb de son père. Ensemble, ils ­débarquent sur Vrak avec la ­comédie Max et Livia, qui illustre les tribulations d’un père ­célibataire dont la fille ­adolescente vient s’installer à la maison. Alors qu’elle tentera de lui trouver la femme de sa vie, elle vivra ses propres doutes de l’adolescence.

Pierre-Yves McSween

Animateur de L’indice McSween

Professeur en administration, ­comptable agréé dans le vent, McSween s’est rapidement fait connaître comme un vulgarisateur financier coloré au sens de la métaphore aiguisé. C’est sans doute à Infoman qu’on a vu tout son potentiel pour la première fois. ­Depuis, il multiplie les collaborations à la radio et dans les journaux, où il nous éduque avec humour sans avoir peur de ses ­opinions. Une personnalité qui fait du bien dans notre paysage médiatique et qui aborde de façon accessible un sujet pour lequel il nous manque souvent des cordes : les finances personnelles. Le voici avec ses outils et sa verve dans L’Indice McSween.

Elizabeth Laplante

Animatrice de Tu ne m’as pas tuée

Elizabeth était étudiante en journalisme quand sa vie a basculé. Sa mère, Diane Grégoire, est portée disparue en 2008. Quatre ans plus tard, des ossements sont trouvés et son père est accusé. Il se suicide en prison en 2012. Cette jeune femme forte a collaboré avec la police et tenté d’avoir les aveux de son père. Longtemps, elle a terré son drame. Elle est devenue journaliste à la salle de nouvelles de TVA. Elle nous propose une série bouleversante dans laquelle elle part à la rencontre de victimes comme elle de crimes familiaux. Tu ne m’as pas tuée témoigne de la force de ces gens qui doivent se relever et apprendre à vivre avec un passé qu’ils n’ont pas choisis et qui les a fragilisés. Une quête courageuse.

Emmanuelle Lussier-Martinez

Nina Gomez dans Faits Divers

C’est d’abord dans le film Les ­mauvaises herbes de Louis ­Bélanger que j’ai remarqué Emmanuelle pour la première fois. Cette bachelière en théâtre est aussi diplômée de l’École supérieure de ballet contemporain et du Conservatoire d’art ­dramatique. Une habituée des planches, elle joue ­notamment dans la pièce Tu te ­souviendras de moi de François ­Archambault. Elle sera de la ­distribution de Faits divers, une série que l’on compare à Fargo, écrite par Joanne Arseneau et réalisée par Stéphane Lapointe. Sa Nina est une policière qui travaille avec Constance (Isabelle Blais), personnage principal. Comme trois de ses collègues, elle est enceinte, ce qui ajoute une tournure déjantée aux enquêtes.